Колишня дружина українського політика Анна Богдан взяла участь в 11 сезоні "Холостяка". Дівчина розповіла, що вона захворіла на коронавірус на шоу та зізналась, що сестра підштовхнула її піти в проєкт.

Колишня дружина ексочільника Офісу президента Андрія Богдана Анна несподівано взяла участь у романтичному шоу "Холостяк". Дівчина відкрита до спілкування, тому поділилась деталями перебування на проєкті.

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Анна Богдан про участь в "Холостяку"

Екскохана політика запропонувала фоловерам поставити їй різні запитання про проєкт. Один із підписників поцікавився, чи захворіла Анна на коронавірус під час зйомок. На це вона відповіла лаконічно: "На жаль, так". Також вона додала, що перенесла хворобу в легкій формі, але більше не коментувала цю тему.



Анна Богдан розповіла про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз

Інший прихильник запитав у Анни, що саме надихнуло її піти на "Холостяк". Дівчина зізналась, що після шлюбу з Андрієм Богданом вона не мала стосунків. Однак на рішення взяти участь у проєкті наполягла сестра Анни. Оскільки "Холостяк", на думку дівчини, вдало підбирає героїв, вона більше не сумнівалась.

Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. У мене після розлучення не було стосунків і я вирішила спробувати,

– розповіла Богдан.



Анна Богдан розповіла про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз

В інших інстаграм-сторіз Анна Богдан розповіла про свої захоплення. Зокрема, вона займається флай-йогою, сквош, сайклом, стретчингом і навіть боксом. При зрості 177 сантиметрів вага дівчини становить 53 кілограми.

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