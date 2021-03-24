Анна Богдан розповіла, чому пішла на "Холостяк-11" та як захворіла на COVID-19 на шоу
Колишня дружина українського політика Анна Богдан взяла участь в 11 сезоні "Холостяка". Дівчина розповіла, що вона захворіла на коронавірус на шоу та зізналась, що сестра підштовхнула її піти в проєкт.
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Колишня дружина ексочільника Офісу президента Андрія Богдана Анна несподівано взяла участь у романтичному шоу "Холостяк". Дівчина відкрита до спілкування, тому поділилась деталями перебування на проєкті.
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Анна Богдан про участь в "Холостяку"
Екскохана політика запропонувала фоловерам поставити їй різні запитання про проєкт. Один із підписників поцікавився, чи захворіла Анна на коронавірус під час зйомок. На це вона відповіла лаконічно: "На жаль, так". Також вона додала, що перенесла хворобу в легкій формі, але більше не коментувала цю тему.
Анна Богдан розповіла про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз
Інший прихильник запитав у Анни, що саме надихнуло її піти на "Холостяк". Дівчина зізналась, що після шлюбу з Андрієм Богданом вона не мала стосунків. Однак на рішення взяти участь у проєкті наполягла сестра Анни. Оскільки "Холостяк", на думку дівчини, вдало підбирає героїв, вона більше не сумнівалась.
Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проєкті, вона наполягла, щоб я подала анкету. У мене після розлучення не було стосунків і я вирішила спробувати,
– розповіла Богдан.
Анна Богдан розповіла про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз
В інших інстаграм-сторіз Анна Богдан розповіла про свої захоплення. Зокрема, вона займається флай-йогою, сквош, сайклом, стретчингом і навіть боксом. При зрості 177 сантиметрів вага дівчини становить 53 кілограми.
Інші новини про Анну Богдан
- Нещодавно мережею ширилися чутки про те, що дівчина стала переможницею реаліті-шоу, а після фіналу розійшлася з Михайлом Заливакою. А не так давно її бачили з іншим чоловіком.
- Учасниця "Холостяка" розповіла про досвід стосунків з колишнім чоловіком. Дівчина поділилася, що чоловік влаштовував подорожі, польоти на повітряних кулях, здійснив мрію Анни – вона побувала в Нью-Йорку. Через 3 місяці спілкування пара одружилась. Проте з часом казка закінчилася. Через півтора року Анна стала ініціаторкою розлучення: "Стосунки мають приносити задоволення, а не постійні розчарування, образи та сльози".
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