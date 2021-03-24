Колишня дружина Богдана з "Холостяка" розповіла, чому залишила прізвище чоловіка
Учасниця проєкту "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан кілька років тому була одружена з ексглавою Офісу Президента Андрієм Богданом. Вона розповіла, що не стала змінювати своє прізвище назад на дівоче після розлучення, оскільки не хотіла переробляти документи.
Джерело:інстаграм Анни Богдан
У своїх інстаграм-сторіз Анна Богдан поділилась лаштунками проєкту "Холостяк", а також про те, що захворіла на коронавірус під час знімань та секрети краси. Зокрема, її запитали, чому вона залишила собі прізвище колишнього чоловіка.
До слова Розчарувалася в ньому, – Анна з "Холостяка-11" розповіла про шлюб з Андрієм Богданом
Так робить багато жінок. По-перше, я не хотіла займатись перероблянням документів. По-друге, в нашій країні є багато жінок з прізвищем Богдан і це не означає, що всі вони були одружені з Андрієм Богданом,
– прокоментувала учасниця "Холостяка".
Анна Богдан не змінювала прізвище на дівоче / Скриншот з інстаграм-сторіз Анни Богдан
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Що відомо про шлюб Анни та Андрія Богданів?
- Стосунки та шлюб пари були, ймовірно, таємними, оскільки публіка знає лише про один шлюб з Ольгою, з якою він розлучився навесні 2019 року. У них залишилось 4 дітей: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина. Після цього Богдан був якийсь час у стосунках з Анастасією Слічною. Тому коли саме зустрічались та були одруженими ексзакохані – невідомо.
- Андрій Богдан освідчився дівчинці через три місяці після знайомства. Вона відповіла йому згодою.
- Учасниця "Холостяка" також зізнавалась, що саме вона була ініціаторкою розлучення: "Стосунки мають приносити задоволення, а не постійні розчарування, образи та сльози". Говорити більше про Богдана вона не хоче, оскільки він публічна людина.
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