У шлюбі з Євгеном Паперним Сумська прожила чотири роки й народила йому доньку Антоніну, яка відвідує світські заходи в Москві, поки її країну накривають ракетами. Вони тісно спілкуються, тож саме пані Ольга розповіла, що народний артист України переніс операцію.

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Ольга Сумська подякувала Кличку за операцію ексчоловіку

Ми сердечно дякуємо нашому меру Віталію Кличку і КМДА за сприяння і допомогу для народного артиста України Євгена Паперного за програмою "Здоров'я киян",

– подякувала акторка у фейсбуці.

У коментарях Ольга Сумська пояснила, що безкоштовна заміна суглоба доступна всім киянам, а не "певним категоріям", як багатьом здалося.

Зауважимо, на офіційному порталі Києва йдеться, що оперативно вилікувати катаракту, замінити кульшовий суглоб і провести низку кардіологічних операцій кияни можуть абсолютно безкоштовно, оскільки в рамках програми "Здоров'я киян" місто закуповує та передає до лікарень дороговартісні витратні матеріали.

У фейсбук-дописі акторка побажала ексчоловіку Паперному швидко відновитися після операції та повернутися на театральну сцену.

"Ми бажаємо Євгену Васильовичу, нашому незмінному керівнику театральної антрепризи, якнайшвидшого одужання після проведеної операції. Бути добру і новим прем'єрам", – натхненно написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з Борисюком, Кличком і Паперним / Фото з фейсбуку акторки

Ольга Сумська з Борисюком та ексчоловіком Паперним / Фото з фейсбуку акторки

Нагадаємо, з Євгеном Паперним Ольга Сумська одружилася, коли їй був усього 21 рік. Спочатку актор був турботливим чоловіком – "знімав з потяга, зустрічав з оберемком хризантем у лютому", а потім взявся за чарку. Під алкоголем він навіть бив дружину – вперше це сталося ще за два місяці до одруження, а повторилося, коли Сумська наважилася піти від нього до Борисюка. Після слів "ну ти й козел" Паперний "заліпив" так, що акторка полетіла й замазувала сліди тональним кремом.