Колишній чоловік Ольги Сумської Євген Паперний у відвертому інтерв'ю розповів, що важко переніс розлучення із дружиною. Одного разу вони сильно посварилися, Паперний підняв руку на акторку.

Успішна українська акторка Ольга Сумська одружилась з колегою Євгеном Паперним, коли їй виповнився 21 рік. Вона народила доньку Антоніну, але згодом шлюб пари розпався. Цей період пройшов для обох нелегко.

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Євген Паперний вдарив Ольгу Сумську

Через кілька років шлюбу Ольга Сумська познайомилась із Віталієм Борисюком. Тоді вони разом грали у виставі "Криваве весілля". Актори закохались один в одного, згодом у них закрутились стосунки. Вони стали одною з причин розлучення Сумської та Паперного.

За словами Євгена, для нього цей період був нелегким. У подружжя часто виникали конфлікти. Під час одної сильної сварки чоловік підняв руку.

Не билися. Одного разу було, коли ми вже розходилися, я пам'ятаю на кухні мені було сказано: "Ну ти і козел". Думаю: "Твою мати" і я як заліпив, вона і полетіла. У неї слід потім був. Вона тоналку накладала,

– зізнався Євген Паперний.

Артист повідомив, що мав чоловічу розмову з Віталієм Борисюком. "Я кажу йому: "Дивися, якщо це просто... я вб'ю на***. Він говорить: "Я ще зі студентства був закоханий". І я з розумінням поставився. У мене у самого рильце в пуху, – заявив Євген Паперний.

Нагадаємо, що Ольга Сумська раніше розповідала, що її колишній чоловік зовсім не цікавиться життям його доньки та онучки. Однак Євген вважає, що він непоганий батько і дідусь.

Інтерв'ю Євгена Паперного: дивіться відео онлайн