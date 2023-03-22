В браке с Евгением Паперным Сумская прожила четыре года и родила ему дочь Антонину, которая посещает светские мероприятия в Москве, пока ее страну накрывают ракетами. Они тесно общаются, поэтому именно Ольга рассказала, что народный артист Украины перенес операцию.

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Ольга Сумская поблагодарила Кличко за операцию экс-мужу

Мы сердечно благодарим нашего мэра Виталия Кличко и КГГА за содействие и помощь для народного артиста Украины Евгения Паперного по программе "Здоровье киевлян",

– поблагодарила актриса в фейсбуке.

В комментариях Ольга Сумская объяснила, что бесплатная замена сустава доступна всем киевлянам, а не "определенным категориям", как многим показалось.

Заметим, на официальном портале Киева говорится, что оперативно вылечить катаракту, заменить тазобедренный сустав и провести ряд кардиологических операций киевляне могут абсолютно бесплатно, поскольку в рамках программы "Здоровье киевлян" город закупает и передает в больницы дорогостоящие расходные материалы.

В фейсбук-посте актриса пожелала экс-мужу Паперному быстро восстановиться после операции и вернуться на театральную сцену.

"Мы желаем Евгению Васильевичу, нашему неизменному руководителю театральной антрепризы, скорейшего выздоровления после проведенной операции. Быть добру и новым премьерам", – вдохновенно написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с Борисюком, Кличко и Паперным / Фото из фейсбука актрисы

Ольга Сумская с Борисюком и экс-мужем Паперным / Фото из фейсбука актрисы

Напомним, за Евгения Паперного Ольга Сумская вышла замуж, когда ей был всего 21 год. Сначала актер был заботливым мужем – "снимал с поезда, встречал с охапкой хризантем в феврале", а затем взялся за рюмку. Под алкоголем он даже избивал жену – впервые это произошло еще за два месяца до женитьбы, а повторилось, когда Сумская отважилась уйти от него к Борисюку. После слов "ну ты и козел" Паперный "залепил" так, что актриса полетела и замазывала следы тональным кремом.