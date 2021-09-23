19 вересня доньці відомої американської моделі виповнився 1 рік. Дівчинка отримувала привітання від зіркових батьків і родичів.

До теми Перший день народження: мама та сестра Джіджі Хадід показали фото доньки моделі

День народження доньки Джіджі

Святкова вечірка відбувалась не на фермі у Пенсильванії, а в Нью-Йорку. Подвір'я будинку Джіджі Хадід та Зейна Маліка було прикрашене різноманітними кульками, якими виклали ім'я Хаї та просто декорували дім.

Іменинниця у свій день народження стрибала на батуті, який встановили біля будинку, а також гралась з іграшковою пандою.

Дуже незвично виглядав святковий торт, що складався з трьох шарів. Він був прикрашений маленькими фігурками різних героїв мультфільмів. З самого верху стояла велика цифра "1" та райдуга.

Фото з дня народження доньки Джіджі Хадід / Фото з інстаграму

Материнство Джіджі Хадід