19 вересня доньці відомої американської моделі виповнився 1 рік. Дівчинка отримувала привітання від зіркових батьків і родичів.
До теми Перший день народження: мама та сестра Джіджі Хадід показали фото доньки моделі
День народження доньки Джіджі
Святкова вечірка відбувалась не на фермі у Пенсильванії, а в Нью-Йорку. Подвір'я будинку Джіджі Хадід та Зейна Маліка було прикрашене різноманітними кульками, якими виклали ім'я Хаї та просто декорували дім.
Іменинниця у свій день народження стрибала на батуті, який встановили біля будинку, а також гралась з іграшковою пандою.
Дуже незвично виглядав святковий торт, що складався з трьох шарів. Він був прикрашений маленькими фігурками різних героїв мультфільмів. З самого верху стояла велика цифра "1" та райдуга.
Фото з дня народження доньки Джіджі Хадід / Фото з інстаграму
Материнство Джіджі Хадід
- Знаменита модель вперше стала мамою 19 вересня 2020 року. Вона розсекретила, що народила дівчинку.
- Через 4 місяці Джіджі Хадід розкрила ім'я доньки – її назвали Хаї. На честь Хаї зірка навіть набила татуювання.
- У першому інтерв'ю після пологів модель зізналась, що народжувала вдома, на сімейному ранчо в Пенсильванії. Першим крихітку на руки взяв батько Зейн Малік.
- Джіджі Хадід розповіла, що її донька дізнається щось нове кожного дня, а вона рада спостерігати за успіхами малечі.
- Зіркова матуся вирішила, що не буде показувати обличчя доньки. Знаменитість наголосила, що дасть Хаї можливість вирости та самій вирішити, чи бажає вона публічного життя.