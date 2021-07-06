26-річна модель зізналась, що втомилась постійно ховати свою доньку за спущеним дахом візочка, тому просить усіх папараці та фанатів зрозуміти її.

До слова Це огидно, – Софі Тернер обурилась поведінкою папараці, які фотографують її доньку

"Оскільки наша дитина росте, ми розуміємо, що вже не можемо захистити її так, як хотіли б і робили б це, коли вона була меншою. Їй подобається дивитися на світ. І хоча вона часто проводить час на ранчо, вона також відкриває для себе й інші місця. Під час наших останніх візитів в Нью-Йорк вона почала проявляти бажання, щоб її сонцезахисний козирок на візку був піднятий, і вона стала сама його підіймати. Вона не розуміє, від чого її закривають в місті або від чого я хочу її захистити", – зазначила жінка.

"Я теж хочу, щоб вона побачила найдивніше місто у світі, а також красивих і різноманітних людей, які ходять по вулицях Нью-Йорка. Але без стресу з боку медіа, які переслідують батьків, які є публічними персонами. Я пишу все це, щоб сказати папараці, пресі і улюбленим фанатським акаунтам, що ми ніколи спеціально не показували обличчя дочки в соцмережах. Ми хочемо, щоб вона сама вибрала, як показати себе світові, коли вона стане старшою, і щоб їй не довелося турбуватися про публічний імідж, який вона не вибирала", – ствердила Джіджі Хадід.

Також модель попросила замальовувати у фоторедакторі обличчя її доньки Хай, а також подякувала тим фотографам, які роблять знімки, коли вона гуляє з донькою, але не порушують її особистий простір.

Як мама, я просто хочу кращого для своєї дитини. І я сподіваюся, що це стане продовженням розмови про захист неповнолітніх в засобах масової інформації, навіть якщо це діти публічних батьків. Для дитини близькість і божевілля папараці можуть бути просто нищівними і збивають з пантелику,

– підсумувала зірка.

Зазначимо, що чимало зірок намагаються приховати від громадськості своїх дітей. До них можна віднести Джорджа та Амаль Клуні, Софі Тернер та багато інших українських зірок.

До слова 5 українських зірок, які не показують своїх дітей

Що відомо про Джіджі Хадід та її сім'ю