Американська модель Джіджі Хадід, яка нещодавно вперше стала мамою, знялася у стильній фотосесії для глянцю Vogue. Також знаменитість дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про материнство та зізналася, що під час пологів, які відбувалися вдома, відчувала найсильніший біль у житті.

Джерело: Vogue

Після народження доньки Джіджі Хадід не розповідала подробиць особистого життя. Вона не любить оприлюднювати такі теми і рідко дає відверті інтерв'ю. Та вже через 5 місяців після того, як дівчина стала мамою, вона наважилася на розмову з журналістами популярного видання Vogue.

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Зйомка та інтерв'ю моделі для глянцю спричинили неабиякий фурор в мережі. Громадськість активно обговорює. Зокрема, прихильників знаменитості цікавлять її одкровення.

Джіджі Хадід про пологи та материнство

Під час розмови з журналістами Джіджі вперше розповіла про те, як відбувалися її пологи. Зірка зізналася, що народжувала доньку вдома, протягом 14 годин. У цей час біля неї був коханий Зейн Малік, сестра Белла, мати, акушерка та її помічник. Донька моделі народилася у сімейному ранчо, що розташоване в Пенсильванії. Там Хадід перебувала на самоізоляції під час пандемії коронавірусу, щоб убезпечитися від інфікування.

Я знала, що це буде найсильніший біль у моєму житті, але розуміла, що потрібно прийняти це і сказати собі: "Так воно і буде". Мені це дуже допомогло,

– поділилася Джіджі.

Хадід поділилася, що першим крихітку взяв на руки Зейн: "Я була дуже виснажена. Підвела очі і побачила, що він тримає її. Це було так мило".



Джіджі Хадід у фотосесії для Vogue / Фото Vogue

Спершу, пологи планувалися у Нью-Йорку, проте Джіджі відмовилася від цього. Через пандемію коронавірусу у лікарні сторонніх не пускають, тому мама моделі та її коханий не змогли б бути поруч. Хадід прагнула, щоб у цей момент біля неї були найрідніші, тому прийняла рішення народжувати вдома. Пологи відбувалися під наглядом медичних працівників.

Також зіркова матуся розповіла про життя поза модельним бізнесом. Зараз вона більшість часу приділяє донечці Хаї, самостійно виховує її.

"У мене є дитина, я лежу на ліжку, дивлюсь на неї та питаю саму себе: "Добре, що тепер? Що далі?". Я ставлю своїм друзям однакові питання, проте отримую різні відповіді. Коли усвідомлюю, що кожен все розуміє по-своєму, то також починаю робити по-своєму. Так, можу брати поради від них, проте завжди робитиму все трішки по-іншому. Це і є мій шлях. Це нормально", – поділилася своїми думками відома модель.



Джіджі Хадід у фотосесії для Vogue / Фото Vogue