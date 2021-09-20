Відома американська модель Джіджі Хадід вирішила не показувати обличчя доньки. Цієї думки дотримуються і мати зірки Йоланда, і її сестра Белла. Та вони не могли не поділитися фото дівчинки в її день народження.

До слова Тіна Кароль опублікувала рідкісні фото з мамою в її день народження

Ймовірно, Хаї відсвяткувала свій перший день народження на ранчо в Пенсильванії. Саме там донька моделі проводить найбільше часу. Її бабуся Йоланда залучає дівчинку до роботи на фермі: показує, як годувати телят та катає Хаї на поні.

Текст публікації Йоланди Хадід

З першим днем народження, наш ангел Хаї. Ніякі слова не можуть висловити, скільки любові й радості ти принесла в наше життя всього за один рік. Мені довелося відростити ще одне серце, щоб ввібрати все це, адже ти така чарівне маленька істота, яка кожен день приносить нам посмішки й благословення. Спасибі твоїй неймовірній мамі Джіджі і татові Зейну за цей найбільший дар життя!

Тітка іменинниці, модель Белла Хадід, також опублікувала чарівні фото з племінницею. У підписі до світлин вона зворушливо привітала Хаї з днем народження та назвала її своєю найкращою подругою.

Я не знала, що моє серце може вирости настільки великим! Ти змушуєш мене посміхатися, коли мені сумно, і змушуєш плакати від щастя. Мені не терпиться побачити, як ти перетворюєшся в найдосконаліший зразок з усіх,

– написала Белла Хадід.

Шанувальники доєднуються до привітань доньки супермоделі. Фото коментують інші знаменитості – Ельза Госк, Періс Гілтон, Гелена Крістенсен та багато інших:

"З днем народження, Хаї";

"Так мило";

"Найсолодшого дня народження";

"Найкраща";

"Невже це справді минув рік?";

"Думаю, у Хаї буде найкращий день народження".

Нові рідкісні фото доньки Джіджі Хадід



Донька Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Белли Хадід



Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід



Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід



Йоланда Хадід з онукою / Фото з інстаграму Йоланди Хадід



Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід



Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід



Белла Хадід з племінницею / Фото з інстаграму Белли Хадід