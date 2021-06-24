Якщо модельну кар'єру Джіджі Хадід поставила на паузу заради доньки, то від рекламних кампаній відмовлятись не стала. Разом з відомими манекенниками Лакі Блю Смітом, Фай Хадрою та актором Лука Саббатом вона знялась для промо парфумів бренду Ralph Lauren. Зірок запросили на пресконференцію, під час якої найбільше лунало в бік молодої матусі.

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Так, модель, яка нещодавно розчулила мережу новими фото з донькою в однакових купальниках, зізналась, що щиро радіє всім успіхам 9-місячної Хаї.

"Головне – це найпростіші речі. Бачити, як вона дізнається щось нове кожен день, навіть якщо це, наприклад, прості дії: взяти чашку або покласти м'яч в лунку. Ти просто думаєш, що це найкраще, що це геніально", – поділилась Джіджі Хадід.

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