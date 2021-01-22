Близько чотирьох місяців відома американська модель Джіджі Хадід приховувала ім'я доньки. Та нещодавно зірка розсекретила, як назвала дівчинку.

Успішна модель Джіджі Хадід та її партнер, співак Зейн Малік, стали батьками вперше близько 4 місяців тому. З того часу зірка ще щодного разу не повідомляла ім'я донечки. Та нещодавно вона розсекретила це на особистій сторінці в інстаграмі.

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Як Джіджі Хадід назвала доньку

В описі профілю сторінки Джіджі Хадід тепер зазначено, що вона – матуся Хаї (Khai). Цілком імовірно, що модель назвала донечку на честь своєї бабусі, яку звати Хайрія.

Тепер шанувальники очікують на наступний крок Джіджі й сподіваються, що незабаром вона покаже обличчя дівчинки. Модель та її мама Йоланда часто діляться миловидними фото з Хаї. Але не показують її лиця, обертаючи дівчинку спиною або обрізаючи світлину.



Джіджі Хадід з донькою / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Нещодавно маленькій Хаї виповнилося 4 місяці. А перед цим модель поділилась, як проходила її вагітність. Джіджі нещодавно пригадала показ французького бренду JACQUEMUS на Тижні моди в Парижі, який відбувся рівно рік тому. Тоді зірку страшенно нудило, але вона зрозуміла, що може контролювати цей стан, якщо постійно їстиме. Тому, щоб ефектно дефілювати на подіумі, мамі моделі доводилося щоразу давати їй пакунки зі снеками перед шоу.