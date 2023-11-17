Конкурсантки з різних країн світу продемонстрували свої купальники. Було помітно, що учасниця з Непалу почувала себе доволі впевнено.
Клас У сукні з потужним меседжем: Ангеліна Усанова вразила вбранням у півфіналі "Міс Всесвіт–2023"
На "Міс Всесвіт-2023" вийшла учасниця з пишними формами
На всесвітньо відомому конкурсі краси виступила пишнотіла учасниця, яка приїхала з Непалу. Її звати Джейн Гаррет.
Конкурсантка вразила всіх своєю пишною фігурою. Вона продемонструвала глядачам блискучий сіро-фіолетовий купальник. У ньому було добре видно форми та декольте красуні. Відповідні світлини вже з'явилися в мережі.
Учасниця з Непалу / Фото International Poll
На вітальній вечері Гаррет вийшла у довгій сукні зеленого відтінку. Вбрання мало виріз, який починався від стегна та був оздоблений золотом. Також дівчина мала яскравий вечірній макіяж та легку накрутку волосся.
Учасниця з Непалу / Фото International Poll
Наступного дня учасниця від Непалу продемонструвала сукню ніжно-блакитного відтінку, особливістю якої стали напівпрозорі рукави. Образ підкреслив декольте Джейн. Доповнили лук довгі сережки, насичений мейкап та широкі кучері.
Учасниця з Непалу / Фото з інстаграму Джейн Гаррет
Відомо, що Джейн Гарретт працює медсестрою. Вона надихає інших людей любити себе такими, як вони є. Дівчина цікавиться книгами та саморозвитком.
Якби я могла мати якусь надздібність, то це був би телекінез. Мене надихає подолання життєвих труднощів. Якби мені довелося описати себе одним словом, це було б "візіонер". Я найщасливіша, коли мене оточують люди, яких я люблю,
– поділилась учасниця.
Про конкурс "Міс Всесвіт-2023"
- Нещодавно стало відомо, що вперше в історії конкурсу в ній братимуть участь одразу дві трансгендерні жінки. Перша – це конкурсантка з Португалії Марина Мачете, якій 28 років. Протягом останніх років вона працювала стюардесою. А от другій конкурсантці Ріккі Колле з Нідерландів – зараз 22. Вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.
- На цьогорічному конкурсі не обійшлося без скандалів. Тому що на вечірці-відкритті учасницю з України посадили біля конкурсантки з Росії Маргарити Голубєвої. У мережі з'явилося фото, з якого видно, що Усановій не до вподоби така посадка.
- Згодом Ангеліна поділилась, що жодним чином не взаємодіє з російською учасницею. Вона додала, що вони з Маргаритою взагалі не бачаться, бо живуть на різних поверхах, перебувають у різних групах і мають різні плани на день.
- Відомо, що учасниця від України є співачкою, авторкою пісень та музиканткою. Вона пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання. Також дівчина займається духовністю та йогою. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дівчина організовувала благодійні заходи, збирала гроші на допомогу та шукала притулок для українців у Європі.