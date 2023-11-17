Конкурсантки з різних країн світу продемонстрували свої купальники. Було помітно, що учасниця з Непалу почувала себе доволі впевнено.

Клас У сукні з потужним меседжем: Ангеліна Усанова вразила вбранням у півфіналі "Міс Всесвіт–2023"

На "Міс Всесвіт-2023" вийшла учасниця з пишними формами

На всесвітньо відомому конкурсі краси виступила пишнотіла учасниця, яка приїхала з Непалу. Її звати Джейн Гаррет.

Конкурсантка вразила всіх своєю пишною фігурою. Вона продемонструвала глядачам блискучий сіро-фіолетовий купальник. У ньому було добре видно форми та декольте красуні. Відповідні світлини вже з'явилися в мережі.



Учасниця з Непалу / Фото International Poll

На вітальній вечері Гаррет вийшла у довгій сукні зеленого відтінку. Вбрання мало виріз, який починався від стегна та був оздоблений золотом. Також дівчина мала яскравий вечірній макіяж та легку накрутку волосся.



Учасниця з Непалу / Фото International Poll

Наступного дня учасниця від Непалу продемонструвала сукню ніжно-блакитного відтінку, особливістю якої стали напівпрозорі рукави. Образ підкреслив декольте Джейн. Доповнили лук довгі сережки, насичений мейкап та широкі кучері.



Учасниця з Непалу / Фото з інстаграму Джейн Гаррет

Відомо, що Джейн Гарретт працює медсестрою. Вона надихає інших людей любити себе такими, як вони є. Дівчина цікавиться книгами та саморозвитком.

Якби я могла мати якусь надздібність, то це був би телекінез. Мене надихає подолання життєвих труднощів. Якби мені довелося описати себе одним словом, це було б "візіонер". Я найщасливіша, коли мене оточують люди, яких я люблю,

– поділилась учасниця.

Про конкурс "Міс Всесвіт-2023"