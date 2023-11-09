Відомо, що конкурсантки вже прибули на місце та познайомилися між собою. Від України цього року поїхала киянка Ангеліна Усанова. Вона – співачка та авторка пісень. Також дівчина має статус майстра йоги.

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Про це свідчить те, що на вечірці-відкритті учасницю з України посадили біля конкурсантки з Росії Маргарити Голубєвої. У мережі з'явилося фото, з якого видно, що Усановій не до вподоби така посадка.



Українка не в захваті / Фото з інстаграму конкурсу

Помітно, що учасниця з країни-агресорки одягнула на відкриття сукню бордового відтінку. Дуже символічно, адже багряний колір асоціюється з кров'ю. Це характеризує її країну-окупанта, бо Росія кожного дня запускає ракети по Україні, катує військовополонених і вбиває цивільне населення.



Росіянка на сцені / Фото з інстаграму конкурсу

Що відомо про Ангеліну Усанову