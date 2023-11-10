Вона зауважила, що з Маргаритою вони взагалі не бачаться, оскільки живуть на різних поверхах, перебувають у різних групах і мають різні плани на день.

Цікаво Має глибокий символізм: презентували костюм українки Ангеліни Усанової на "Міс Всесвіт-2023"

Ангеліна Усанова розповіла про стосунки з конкурсанткою з Росії

Українка поділилася, що ніяк не взаємодіє з Маргаритою Голубєвою.

Представниця Росії не виявляє ніякого інтересу зі мною спілкуватися. Крім того, ми знаходимося на різних поверхах, у різних групах і маємо зовсім різні плани на день. Тому ми взагалі не бачимось,

– зазначила Ангеліна.



Ангеліна Усанова розповіла про свої стосунки з представницею Росії на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" / Скриншот з інстаграм-сторіс

"Міс Всесвіт-2023": що відомо

16 листопада в місті Сан-Сальвадор нарешті відбудеться довгоочікуваний міжнародний конкурс краси. У цей день конкурсантки продемонструють свої костюми. Фінал же відбудеться 18 листопада, саме тоді оголосять, хто здобуде омріяний титул "Міс Всесвіт-2023".



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму дівчини

Хто така Ангеліна Усанова: коротко