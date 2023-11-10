Вона зауважила, що з Маргаритою вони взагалі не бачаться, оскільки живуть на різних поверхах, перебувають у різних групах і мають різні плани на день.
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Ангеліна Усанова розповіла про стосунки з конкурсанткою з Росії
Українка поділилася, що ніяк не взаємодіє з Маргаритою Голубєвою.
Представниця Росії не виявляє ніякого інтересу зі мною спілкуватися. Крім того, ми знаходимося на різних поверхах, у різних групах і маємо зовсім різні плани на день. Тому ми взагалі не бачимось,
– зазначила Ангеліна.
Ангеліна Усанова розповіла про свої стосунки з представницею Росії на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" / Скриншот з інстаграм-сторіс
"Міс Всесвіт-2023": що відомо
16 листопада в місті Сан-Сальвадор нарешті відбудеться довгоочікуваний міжнародний конкурс краси. У цей день конкурсантки продемонструють свої костюми. Фінал же відбудеться 18 листопада, саме тоді оголосять, хто здобуде омріяний титул "Міс Всесвіт-2023".
Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму дівчини
Хто така Ангеліна Усанова: коротко
- "Міс Україна Всесвіт-2023" – співачка, авторка пісень та музикантка, яка "пише та виконує пісні на теми миру, екології та кохання".
- Примітно, що таланти дівчини не обмежуються музикою. Її також визнали звуковою цілителькою та майстринею йоги. Відомо, що Ангеліна навчалася в Австрії та Індії.
- З початком повномасштабного вторгнення вона ініціювала серію благодійних концертів, збираючи кошти на гуманітарну допомогу. Крім того, вона організувала житло для українських біженців у Європі та допомагала постраждалим за допомогою йоги та медитації.