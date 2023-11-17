Конкурсантки из разных стран мира продемонстрировали купальники. Было заметно, что участница из Непала чувствовала себя достаточно уверенно.
Класс В платье с мощным месседжем: Ангелина Усанова поразила нарядами в полуфинале "Мисс Вселенная-2023"
На "Мисс Вселенная-2023" вышла участница с пышными формами
На всемирно известном конкурсе красоты выступила пышнотелая участница, которая приехала из Непала. Ее зовут Джейн Гаррет.
Конкурсантка поразила всех своей пышной фигурой. Она продемонстрировала зрителям блестящий серо-фиолетовый купальник. В нем были хорошо видны формы и декольте красавицы. Подходящие фотографии уже появились в сети.
Участница из Непала / Фото International Poll
На приветственном ужине Гаррет вышла в длинном платье зеленого оттенка. Наряд имел вырез, который начинался от бедра и был украшен золотом. Также у девушки был яркий вечерний макияж и легкая накрутка волос.
Участница из Непала / Фото International Poll
На следующий день участница от Непала продемонстрировала платье нежно-голубого оттенка, особенностью которого стали полупрозрачные рукава. Образ подчеркнул декольте Джейн. Дополнили лук длинные серьги, насыщенный макияж и широкие кудри.
Участница из Непала / Фото из инстаграмма Джейн Гаррет
Известно, что Джейн Гарретт работает медсестрой. Она вдохновляет других людей любить себя такими, как они есть. Девушка интересуется книгами и саморазвитием.
Если бы я могла иметь какую-то сверхспособность, то это был бы телекинез. Меня вдохновляет преодоление жизненных затруднений. Если бы мне пришлось описать себя одним словом, это было бы "визионером". Я самая счастливая, когда меня окружают люди, которых я люблю,
– поделилась участница.
О конкурсе "Мисс Вселенная-2023"
- Недавно стало известно, что впервые в истории конкурса будут принимать участие сразу две трансгендерные женщины. Первая – это конкурсантка из Португалии Марина Мачете, которой 28 лет. В последние годы она работала стюардессой. А вот второй конкурсантке Рикки Колле из Нидерландов – сейчас 22. Она стремится поддержать дискриминирующих людей.
- На конкурсе этого года не обошлось без скандалов. Потому что на вечеринке-открытии участницу из Украины посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. В сети появилось фото, из которого видно, что Усановой не нравится такая посадка.
- Впоследствии Ангелина поделилась, что никоим образом не взаимодействует с российской участницей. Она добавила, что они с Маргаритой вообще не видятся, потому что живут на разных этажах, находятся в разных группах и имеют разные планы на день.
- Известно, что участница от Украины является певицей, автором песен и музыкантом. Она пишет и исполняет песни по темам мира, экологии и любви. Также девушка занимается духовностью и йогой. С начала полномасштабного вторжения России в Украину девушка организовывала благотворительные мероприятия, собирала деньги на помощь и искала приют для украинцев в Европе.