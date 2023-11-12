Йдеться про конкурсантку з Португалії Марину Мачете та Ріккі Колле з Нідерландів. Зокрема. португальській учасниці 28 років. Упродовж останніх років вона працювала стюардесою. А от конкурсантці з Нідерландів – зараз 22. Вона прагне підтримати людей, яких дискримінують.

До теми У Нідерландах вперше жінка-трансгендерка перемогла у конкурсі "Міс країни": фото

Марина Мачете з Португалії

Жінка стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. У своєму інстаграмі, Марина зазначала, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але нарешті її мрія збулась.

Протягом багатьох років мрія представити мою країну на весь світ, здавалась неможливою. Цього року вона здійснилась, і я забираю надії португальців до Сальвадору. Моє послання – будьте добрими, вірними та справжніми. Воно того варте

– написала Мачете у своєму інстаграмі.

Також у своїх соціальних мережах Марина щоденно поширює фото та відео з конкурсу у Сальвадорі.



Учасниця з Португалії Марина Мачете /

Фото з інстаграму конкурсантки



Учасниця з Португалії Марина Мачете /

Фото з інстаграму конкурсантки



Учасниця з Португалії Марина Мачете /

Фото з інстаграму конкурсантки

Ріккі Колле з Нідерландів

Нідерландська учасниця називаєю головною метою свого життя – протидію гендерній дискримінації. Вона хоче підтримати усіх жінок, хто страждає від цього.

Я подолала так багато душевного та фізичного болю. Я вдячна за те, що почула своє ім'я, коли було оголошено про фінальний кастинг. Я дуже нервувала, але в той же час була дуже мотивована, я дійсно хотіла скористатися цією можливістю,

– сказала Ріккі.

Коли стало відомо про перемогу Колле на конкурсі "Міс Нідерланди", то вона зіштовхнулась з негативними коментарями. Однак, поява хейтерів ніяк не засмутила Ріккі.

Єдине, що я хочу сказати ненависникам: дякую вам, тому що ви даєте мені більшу платформу, ніж я могла собі уявити. Я хочу висловитися на захист транслюдей, які цього потребують. У дитинстві мені не було на кого рівнятися, і я хочу бути прикладом для наслідування і натхненням для інших,

– поділилась учасниця.

Відомо, що у Сальвадор вже прибуло 90 конкурсанток, які будуть змагатися за титул найкрасивішої у фіналі 18 листопада.