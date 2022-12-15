Jerry Heil пригадала зустріч з Дмитром Козацьким "Орестом" у США: що захисник сказав артистці

Jerry Heil вже тривалий час навчається в США. Там вона часто долучається до благодійних заходів на підтримку України. На одному з концертів артистка зустрілася з захисником "Азовсталі" Дмитром Козацьким.

Про цю зустріч Яна розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Артистка наголосила, що у час війни важливе проведення Нацвідбору та навела слова "Ореста", які доводять це.

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Jerry Heil про зустріч з "Орестом" у США

Під час благодійного туру Штатами, на одному з концертів з'явився "Орест" – відомий всім боєць "Азовсталі" Дмитро Козацький. Зі сцени він сказав слова, які Яна запам'ятає на все життя. Артистка підкреслила, що ці слова ми чуємо щодня, неодноразово кажемо самі, але, коли їх промовляє боєць, то це сприймається зовсім по-іншому.

Він сказав: ''Кожен на своєму фронті. Культурний фронт так само важливий. Ми й захищаємо культуру". Тому, я вважаю, що у Євробачення є надзвичайна місія – з року в рік проявляти Україну на світовій сцені. Потужніше і потужніше. Бо музика – це м'яка сила. Бо культура – це обличчя нашої країни. І я хочу, щоб це обличчя бачили,

– розповіла Jerry Heil.

Артистка прагне, щоб нашу милозвучну мову чули у всьому світі. Іноземці часто засипають Яну компліментами під відео, де вона співає українською. Не оминули увагу й пісню виконавиці When God Shut The Door, яку написала спеціально для Євробачення-2023. Деякі навіть зазначають, що цей трек може перемогти на конкурсі у Великій Британії.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн