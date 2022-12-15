Об этой встрече Яна рассказала в интервью 24 каналу. Артистка подчеркнула, что во время войны важно проведение Нацотбора и привела слова "Ореста", которые доказывают это.

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Jerry Heil о встрече с "Орестом" в США

Во время благотворительного тура по Штатам, на одном из концертов появился "Орест" – известный всем боец "Азовстали" Дмитрий Казацкий. Со сцены он сказал слова, которые Яна запомнит на всю жизнь. Артистка подчеркнула, что эти слова мы слышим каждый день, неоднократно говорим сами, но когда их говорит боец, то это воспринимается совсем по-другому.

Он сказал: ''Каждый на своем фронте. Культурный фронт так же важен. Мы и защищаем культуру". Поэтому, я считаю, что у Евровидения есть чрезвычайная миссия – из года в год проявлять Украину на мировой сцене. Мощнее и мощнее. Потому музыка – это мягкая сила. Потому что культура – это лицо нашей страны. И я хочу, чтобы это лицо видели,

– рассказала Jerry Heil.