Вже 17 грудня, у суботу, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Ведучими цього заходу стануть троє відомих українців.
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Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2023
Тримати увагу аудиторії та підтримувати 10 учасників фіналу Нацвідбору будуть:
- співачка Злата Огнєвіч,
- ведучий Тимур Мірошниченко,
- солістка гурту Go_A Катерина Павленко.
Ведучі фіналу Нацвідбору / Фото з телеграму Суспільного
Тимур Мірошниченко вів Національний відбір ще на початку цього року, коли перемогла Alina Pash. Тому для цього фінал буде не в новинку. Та для співачок і зірок Євробачення Злати Огнєвіч і Катерини Павленко – це буде новий досвід.
Що відомо про цьогорічний Нацвідбір
Музичний конкурс відбудеться 17 грудня о 17:00. Він пройде в укритті заради безпеки суддів, ведучих та учасників у разі повітряної тривоги.
Всередині листопада стала відома десятка фіналістів Нацвідбору – серед них як вже відомі співаки, так і нові обличчя. Букмекери вже назвали фаворитку, – на їхню думку – перемогти може Jerry Heil з піснею When God Shut The Door. За нею йде бандуристка KRUTЬ.
Журналісти 24 каналу перед Національним відбором спілкуються з кожним фіналістом у рамках спецпроєкту "На українську вечірку в Британію". На сайті ви можете знайти інтерв'ю з DEMCHUK, 2TONE, KRUTь та FIINKA.