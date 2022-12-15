Про цю зустріч Яна розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Артистка наголосила, що у час війни важливе проведення Нацвідбору та навела слова "Ореста", які доводять це.

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Jerry Heil про зустріч з "Орестом" у США

Під час благодійного туру Штатами, на одному з концертів з'явився "Орест" – відомий всім боєць "Азовсталі" Дмитро Козацький. Зі сцени він сказав слова, які Яна запам'ятає на все життя. Артистка підкреслила, що ці слова ми чуємо щодня, неодноразово кажемо самі, але, коли їх промовляє боєць, то це сприймається зовсім по-іншому.

Він сказав: ''Кожен на своєму фронті. Культурний фронт так само важливий. Ми й захищаємо культуру". Тому, я вважаю, що у Євробачення є надзвичайна місія – з року в рік проявляти Україну на світовій сцені. Потужніше і потужніше. Бо музика – це м'яка сила. Бо культура – це обличчя нашої країни. І я хочу, щоб це обличчя бачили,

– розповіла Jerry Heil.