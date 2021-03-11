Американська співачка Дженніфер Лопес вкотре підкорила прихильників провокативним фото. Вона позувала на ліжку в халаті, який одягнула на голе тіло.

Дженніфер Лопес є однією з найуспішніших та найсексуальніших зірок у світовому шоу-бізнесі. Вона часто розбурхує уяву 145-мільйонної аудиторії підписників еротичними світлинами.

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Судячи з геолокації, останнє фото Дженніфер, яке вона оприлюднила, зроблено в Домінікані. Ймовірно, народна улюблениця відправилася туди на відпочинок.

Звабливе фото Дженніфер Лопес

Знаменитість зухвало позувала на ліжку у просторій кімнаті. Вона постала перед камерою, спершись на великі подушки. Дженніфер одягнула на голе тіло білосніжний халат і не втратила нагоди похизуватися довгими ногами.

Волосся Джей Ло зібрала у зачіску ззаду, лише декілька тоненьких пасм спадали на обличчя. Також артистка зробила насичений макіяж: повіки нафарбувала коричневими тінями, а на губи нанесла нюдову помаду. Довершила образ мінімалістичними сережками.

Провокативні образи закордонних зірок: