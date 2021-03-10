Американська знаменитість Кім Кардашян оприлюднила нові еротичні знімки. Вона показала відвертий образ у смарагдовій сукні від знаменитого бренду Givenchy.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилась з прихильниками черговою серією пікантних знімків. Вона продемонструвала стильний, але доволі відвертий образ.

Гаряче Дружина Володимира Остапчука засвітила груди в бікіні: гаряче фото

Образ Кім Кардашян

Світська левиця постала в розкішній фотозйомці. Вона позувала перед камерою у смарагдовій сукні довжини максі від французького модного будинку Givenchy. Глибоке декольте зробило акцент на пишному бюсті, а обтислий фасон дозволив похизуватися тендітною талією й апетитними стегнами.

Вбрання Кім Кардашян поєднала із лаконічними світло-сірими босоніжками на високих підборах. Вона доповнила спокусливий look сумкою в тон з великими камінцями, багатьма каблучками та сріблястим масивним ланцюжком з шипами на шиї.

Знаменитість розпустила довге волосся та вклала його ніжними хвильками. Кім Кардашян зробила фірмовий макіяж, що вдало заверший стильний аутфіт. Вона підкреслила очі темними тінями та чорними стрілками, а губи підкреслила матовою нюдовою помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Спекотні образи Кім Кардашян