Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес розбурхала мережу новим фото. Вона позувала у відвертій чорній сукні з великою кількістю розрізів.

Відома американська виконавиця Дженніфер Лопес не соромиться демонструвати апетитні форми у відвертому вбранні. Вона оприлюднила нове спекотне фото і завела величезну аудиторію прихильників.

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Дженніфер Лопес у сукні

Знаменитість позувала на тлі, що імітувало блакитне небо. Вона спокусливо лежала на підлозі, еротично вигнувши розкішне тіло та проникливо поглядаючи в об'єктив.

Дженніфер Лопес для пікантного аутфіту обрала чорну сукню на довгий рукав з великою кількістю вирізів, що дозволили зірці похизуватися пружними грудьми. Через коротку довжину сукню співачка засвітила апетитні стегна та стрункі ніжки.

Вбрання Дженніфер Лопес поєднала з чорними босоніжками з блискітками на високих підборах. Артистка зробила білий манікюр та доповнила образ оригінальною зачіскою. Вона зібрала волосся у високий пучок, але випустила кілька пасем.

Виконавиця завершила look макіяжем. Джей Ло зробила насичений контуринг обличчя, підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи бежевим блиском.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес