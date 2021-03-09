23-річна американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє розбурхувати мережу спекотними фото. Цього разу вона показала пишні форми в обтислому костюмі.

Успішна американська модель та засновниця власного косметичного бренду Кайлі Дженнер обожнює брати участь у гарячих фотозйомках. Вона опублікувала нові кадри у своєму блозі.

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Кайлі Дженнер в обтислому костюмі

Американська знаменитість постала перед дзеркалом у спокусливій позі, звабливо дивлячись в об'єктив. Для нового спекотного образу вона обрала обтислий костюм сірого кольору з різнобарвним принтом. Вбрання вдало підкреслило пишні груди й сідниці зірки у порівнянні з її тонкою талією й підтягнутим животом.

Кайлі Дженнер доповнила образ невеликою сумочкою та каблучками на вказівних пальцях. Вона розпустила випрямлене волосся, однак злегка накрутила кінці. На обличчі Кайлі зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі довгими чорними стрілками, а щоки – рум'янами. Губи модель нафарбувала нюдовою помадою.

"Ти можеш дивитися, але не торкайся", – написала зваблива Кайлі Дженнер під знімками.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер