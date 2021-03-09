Американська блогерка та підприємиця Кортні Кардашян розбурхала уяву шанувальників новим провокативним образом. Вона позувала на камеру у відвертому вбранні, яке мало пікантний виріз на грудях.

Кортні потішила 113-мільйонну аудиторію підписників серією еротичних фото. 41-річна знаменитість знає, як змусити публіку шаленіти.

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Нові гарячі фото Кортні Кардашян

Сексапільна знаменитість постала перед камерою, звабливо позуючи на ліжку. Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер вміло закцентувала увагу на принадах своєї розкішної фігури, одягнувши мінісукню.

Вбрання чорного кольору мало вирізи на животі та грудях. З-під сукні виднівся мереживних бюстгальтер, яким Кортні підкреслила пишний бюст. Такий look улюблениця мільйонів поєднала з чорними босоніжками на високих підборах. На ногу вона одягнула мінімалістичний ланцюжок, який додав відвертому образу особливого шарму.

Довге розкішне волосся блогерка розпустила і вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила макіяж з нюдовою помадою на губах.

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