Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз покорила поклонников провокационным фото. Она позировала на кровати в халате, который надела на голое тело.

Дженнифер Лопес является одной из самых успешных и сексуальных звезд в мировом шоу-бизнесе. Она часто будоражит воображение 145-миллионной аудитории подписчиков эротическими фотографиями.

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Судя по геолокации, последнее фото Дженнифер, которое она обнародовала, сделано в Доминикане. Вероятно, народная любимица отправилась туда на отдых.

Обольстительное фото Дженнифер Лопес

Знаменитость вызывающе позировала на кровати в просторной комнате. Она предстала перед камерой, облокотившись на большие подушки. Дженнифер надела на голое тело белоснежный халат и не упустила случая похвастаться длинными ногами.

Волосы Джей Ло собрала в прическу сзади, лишь несколько тоненьких прядей спадали на лицо. Также артистка сделала насыщенный макияж: веки накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла нюдовую помаду. Довершила образ минималистичными серьгами.

Провокационные образы зарубежных звезд: