Дженнифер Лопес вызывающе позировала на кровати в халате: фото домашнего образа знаменитости
Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз покорила поклонников провокационным фото. Она позировала на кровати в халате, который надела на голое тело.
Источник:инстаграм Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес является одной из самых успешных и сексуальных звезд в мировом шоу-бизнесе. Она часто будоражит воображение 145-миллионной аудитории подписчиков эротическими фотографиями.
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Судя по геолокации, последнее фото Дженнифер, которое она обнародовала, сделано в Доминикане. Вероятно, народная любимица отправилась туда на отдых.
Обольстительное фото Дженнифер Лопес
Знаменитость вызывающе позировала на кровати в просторной комнате. Она предстала перед камерой, облокотившись на большие подушки. Дженнифер надела на голое тело белоснежный халат и не упустила случая похвастаться длинными ногами.
Волосы Джей Ло собрала в прическу сзади, лишь несколько тоненьких прядей спадали на лицо. Также артистка сделала насыщенный макияж: веки накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла нюдовую помаду. Довершила образ минималистичными серьгами.
Провокационные образы зарубежных звезд:
- Ким Кардашян засветила грудь в платье Givenchy;
- Кортни Кардашян позировала в мини-платье с вырезом на груди;
- Кайли Дженнер показала аппетитные формы в облегающем костюме.
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