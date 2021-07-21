Дженніфер Лопес відмовилась коментувати стосунки з Беном Аффлеком

Американська співачка Дженніфер Лопес вже близько 3 місяців зустрічається з голлівудським актором Беном Аффлеком.Однак вона все ще уникає запитань від журналістів про роман.

Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес стала гостею прямого ефіру ранкового шоу Today. Там вона обговорювала перевидання композиції Love Make the World Go Round.

Цікаво Модель Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер стали батьками: стать і миловидне фото дитини

Лопес відмовилась говорити про Аффлека Співачка розмовляла з ведучою Ходою Котб. Під час бесіди вона настирливо уникала запитань про стосунки з Беном Аффлеком.

Ти виглядаєш щасливішою. Слухай, я просто повинна сказати тобі, що кожен раз, коли я бачу ваші фотографії з Беном, я думаю: "Вона виглядає щасливішою, вона виглядає щасливішою“. Ми стали щасливішими?

– запитала ведуча у Дженніфер Лопес.

Співачка намагалась змінити тему розмови: "Я завжди щаслива, коли бачу тебе, Хода". Однак ведуча наполягала на своєму: "Слухай, ти ж розмовляєш зі мною, ти ж знаєш". Однак Лопес заявила, що вона може запитатися про все, що її цікавить, у телефонній розмові.

Я знаю. Ти можеш подзвонити мені в будь-який час. У тебе є мій номер!

– наголосила співачка.

Що відомо про роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека