Знамениті ексзакохані продовжують підігрівати чутки про возз'єднання. Нещодавно вони побували на вечірній прогулянці в Хемптоні, де й потрапили в об'єктиви папараці.
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Дженніфер Лопес гуляла з Беном Аффлеком
Мережею ширяться світлини, де акторка позує в обіймах Бена Аффлека. Для прогулянки Джей Ло обрала стильний костюм молочного кольору, що складався з широких штанів і кофти. Такий look вона поєднала зі спортивним взуттям. Волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках. Довершила образ великими сережками-кільцями.
Бен Аффлек зображений на фотографіях в обіймах коханої та в схожому аутфіті. Для прогулянки він обрав коричневі штани та спортивний светр молочного кольору.
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек поновили стосунки
- Історія кохання знаменитостей розпочалася у 2002 році. Тоді їхній роман називали "Бенніфер". Через рік закохані повідомили про заручини, проте весілля так і не відбулося. Вони розлучилися за декілька тижнів до запланованого свята.
- Після розриву пройшло понад 17 років і вони вирішили поновити стосунки. Це сталося після того, як акторка оголосила про розставання з нареченим Алексом Родрігесом.
- Спершу ширилися чутки про дружні стосунки між Джей Ло та Беном Аффлеком, проте згодом прихильники почали запідозрювати, що між колишніми закоханими спалахнув новий роман.
- Через деякий час папараці заскочили акторів за пристрасними поцілунками на романтичному побаченні. Після цього остаточно стало зрозуміло, що вони все-таки разом.
- Є інформація про те, що Аффлек планує вдруге освідчитися своїй обраниці. Цього разу він не хоче втрачати Дженніфер. Пропозицію чоловік прагне зробити 24 липня. У цей день Джей Ло святкуватиме 52-річчя.