Дженніфер Лопес видалила всі фото з екснареченим Алексом Родрігесом

Чотири місяці тому 52-річна Дженніфер Лопес розійшлась з Алексом Родрігесом, за якого збиралась заміж. Екснаречені нібито залишились в хороших стосунках, однак несподівано співачка відписалась від колишнього в інстаграмі й видалила всі спільні фото.

Голлівудська зірка та колишній бейсболіст були разом чотири роки. Їхній роман був сповнений романтичними сюрпризами, розкішними світськими виходами та яскравими подорожами в райські куточки планети. Схоже, Дженніфер Лопес вирішила викреслити ці спогади не лише з пам'яті, а й зі соціальних мереж.

До теми Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять якнайбільше часу разом перед розлукою

Днями її профіль в інстаграмі "збіднів". Все тому, що співачка видалила абсолютно всі спільні фото та відео з Алексом Родрігесом. На згадку вона не залишила ані кадрів з красивого освідчення на Багамських островах, ані сімейних світлин з доньками екснареченого – Наташею та Еллою.

Ба більше, Дженніфер Лопес наважилась остаточно розірвати зв'язок з колишнім. Вона відписалась від нього в інстаграмі! Серед 1 312 користувачів соцмережі, за якими слідкує зірка, не знайшлось місця Алексу Родрігесу. Тоді як бейсболіст все ще підписаний на екснаречену й береже їхні спільні фото.

Джей Ло відписалась від Алекса Родрігеса / Скриншот з інстаграму співачки

Алекс Родрігес стежить за Джей Ло / Скриншот з інстаграму бейсболіста

Стосунки Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса після розриву

Оголошуючи про розставання, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес обіцяли "залишитися друзями, працювати разом і підтримувати один одного".

За кілька днів після цього колишні навіть повечеряли разом в ресторані готелю Bel-Air в Лос-Анджелесі. За словами очевидців, їхня зустріч не була схожа на романтичне побачення.

Здається, Джей Ло та Алекс Родрігес мали всі шанси залишитися друзями, якби не її стрімкий роман з Беном Аффлеком. До екснареченого співачка повернулась за два тижні після розриву з бейсболістом. Відтак, чоловік був "шокований і приголомшений".

Попри біль розставання Родрігес відсвяткував день народження неподалік колишньої. Він влаштував вечірку на яхті в Сен-Тропе, де в цей час відпочивали Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

прихильники розцінили цей жест Дженніфер Лопес як подарунок на день народження новому коханому Бену Аффлеку. У неділю, 15 серпня, актор відзначив 49-річчя.