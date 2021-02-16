Дженніфер Лопес похизувалась розкішним сюрпризом від нареченого: відео

Хоч День закоханих вже минув, зірки продовжують хизуватися неймовірними подарунками від коханих. Наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес вразив її розкішним сюрпризом. Бейсболіст подарував обраниці величезний букет червоних троянд.

142-мільйонній аудиторії прихильників Дженніфер Лопес показала, який фантастичний подарунок до Дня Валентина приготував для неї наречений Алекс Родрігес. Вона зізналась, що лютий – це їхній місяць, адже саме в цей час чотири роки тому зародилося їхнє кохання.

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Сюрприз Алекса Родрігеса для Дженніфер Лопес

Вранці у вітальні розкішного маєтку на співачку чекав романтичний презент від коханого. Чоловік подарував нареченій величезний букет з десятками червоних троянд. Він також прикріпив записку, зміст якої Дженніфер Лопес залишила в таємниці, та повітряні кульки у формі сердець. Зірка не приховувала своїх емоцій та була розчулена сюрпризом.

Вона додала, що для їхньої пари лютий – це особливий місяць. Співачка та бейсболіст були знайомі з 1999 року, однак романтичні стосунки зав'язали лише чотири роки тому. Так, 1 лютого Дженніфер Лопес побачила Алекса Родрігеса в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Вона зробила перший крок, а вже за два дні вони почали зустрічатися. У новому дописі знаменитість зізналась, що відтоді у них не було ні дня без зустрічей чи розмов.

Лютий – наш особливий місяць, наш ювілейний місяць… Ти змушуєш мене сміятися, я обожнюю твоє екстравагантне почуття гумору. Я люблю тебе та все, що ти робиш для мене і зі мною. Ти мій смішний Валентин,

– зворушливо написала Джей Ло.

Натомість Алекс Родрігес розмістив у своєму інстаграм-профілі романтичне відео, зібравши кадри з найзворушливіших моментів з Дженніфер Лопес. Він показав, як освідчувався коханій, спільні появи на червоних доріжках, відпустки та прогулянки вдвох.

"Дякуємо, що прийняла мене у своє серце і здійснила подорож на все життя. Найбільше я люблю те, що разом ми справді стали одним цілим. Я тебе люблю. Сьогодні і назавжди", – емоційно зізнався бейсболіст.

Як зірки святкували День Валентина

Насті Каменських Потап подарував величезний букет червоних тюльпанів та десятки блискучих повітряних кульок у формі сердець.

Ведучу Катю Осадчу Юрій Горбунов привітав кульками і сніданком в ліжко.

Чоловік Ольги Сумської вручив їй на День Валентина квіти, дороге шампанське і шоколадну валентинку, як 30 років тому.