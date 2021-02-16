Дженніфер Лопес похизувалась розкішним сюрпризом від нареченого: відео

Джерело:інстаграм Дженніфер Лопес
Хоч День закоханих вже минув, зірки продовжують хизуватися неймовірними подарунками від коханих. Наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес вразив її розкішним сюрпризом. Бейсболіст подарував обраниці величезний букет червоних троянд.
142-мільйонній аудиторії прихильників Дженніфер Лопес показала, який фантастичний подарунок до Дня Валентина приготував для неї наречений Алекс Родрігес. Вона зізналась, що лютий – це їхній місяць, адже саме в цей час чотири роки тому зародилося їхнє кохання.
Цікаво Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес звертались до психолога: чи допомогла нареченим терапія
Вранці у вітальні розкішного маєтку на співачку чекав романтичний презент від коханого. Чоловік подарував нареченій величезний букет з десятками червоних троянд. Він також прикріпив записку, зміст якої Дженніфер Лопес залишила в таємниці, та повітряні кульки у формі сердець. Зірка не приховувала своїх емоцій та була розчулена сюрпризом.
Вона додала, що для їхньої пари лютий – це особливий місяць. Співачка та бейсболіст були знайомі з 1999 року, однак романтичні стосунки зав'язали лише чотири роки тому. Так, 1 лютого Дженніфер Лопес побачила Алекса Родрігеса в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Вона зробила перший крок, а вже за два дні вони почали зустрічатися. У новому дописі знаменитість зізналась, що відтоді у них не було ні дня без зустрічей чи розмов.
Лютий – наш особливий місяць, наш ювілейний місяць… Ти змушуєш мене сміятися, я обожнюю твоє екстравагантне почуття гумору. Я люблю тебе та все, що ти робиш для мене і зі мною. Ти мій смішний Валентин,
– зворушливо написала Джей Ло.
Натомість Алекс Родрігес розмістив у своєму інстаграм-профілі романтичне відео, зібравши кадри з найзворушливіших моментів з Дженніфер Лопес. Він показав, як освідчувався коханій, спільні появи на червоних доріжках, відпустки та прогулянки вдвох.
"Дякуємо, що прийняла мене у своє серце і здійснила подорож на все життя. Найбільше я люблю те, що разом ми справді стали одним цілим. Я тебе люблю. Сьогодні і назавжди", – емоційно зізнався бейсболіст.