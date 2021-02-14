Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, як з коханим святкує День святого Валентина. Знаменитість поділилася, що її чоловік Олександр Стоянов щедрий на сюрпризи, він вміє створювати казкову атмосферу.

День закоханих – особливе, романтичне свято. 14 лютого люди прагнуть приготувати для своїх других половинок неочікувані подарунки, потішити їх приємними сюрпризами. Ексклюзивно для Showbiz 24 Катерина Кухар розповіла, як проходить цей день у її сім'ї.

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Як Катерина Кухар святкує День Валентина

Балерина поділилася, що, зазвичай, проводить це свято на сцені разом із чоловіком. 10 років поспіль пара танцювала на сценах Франції. Олександр купував коханій шоколадні цукерки в коробочці з червоним серцем. Це традиційна валентинка, яку він дарує дружині щороку.

Цього року День святого Валентина святкуємо на сцені Національної опери України, танцюємо балет "Ромео і Джульєтта". Це знакова вистава для мене, яка свого часу повернула до життя. Прем'єра балету на київській сцені відбулася у 1971 році, тому цього року вистава буде ювілейною,

– розповіла Катерина.



Катерина Кухар з чоловіком / Фото пресслужби

Найромантичніше побачення в житті Катерини Кухар

Прима-балерина розповіла про побачення, яке вона готувала для чоловіка. Це було після того, як у подружжя народилася донечка. Тоді Катерина поверталася у форму і ще не могла працювати в повну силу. Олександрові довелося поїхати на гастролі без неї. Кухар вирішила зустріти коханого в аеропорту, відпросилася у няні та мами, і вони з чоловіком цілий день провели удвох в одному з фешенебельних готелів Києва.

Сімейні пари мене зрозуміють. Коли в будинку двоє маленьких дітей, няні, бабусі, дідусі, дуже складно знаходити час для романтики, для флірту, а в сімейному житті – це дуже важливо. Іноді потрібно залишатися для свого чоловіка, особливо після 11 років спільного життя, не тільки дружиною і матір'ю його дітей, а й коханкою,

– поділилася танцівниця.



Прима-балерина Катерина Кухар / Фото пресслужби

Сюрпризи для Катерини Кухар від чоловіка

Нещодавно Олександр Стоянов організував для обраниці вечірку-сюрприз з нагоди її дня народження. Сказав, що запрошує Катерину на романтичне побачення, а коли вона зайшла в ресторан, то побачила друзів. Кухар зізналася, що було дуже приємно.

Сашко щедрий на сюрпризи. Він вміє створювати казку в житті,

– наголосила прима-балерина.

Також Катерина розповіла про випадок, який трапився декілька років тому напередодні Нового року. Тоді Олександр Стоянов повторив подвиг Вакули з "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Тільки їздив не за черевичками, а за прикрасою в Німеччину.

Я хотіла ексклюзивні сережки, в Україні таких не було. Оскільки на літак квитків вже не було, Саша вирішив їхати автомобілем. Уявляєте – вночі, в заметіль, без відпочинку в готелі! Він приїхав у Німеччину, повечеряв, купив сережки і поїхав назад в Київ,

– розповіла Катерина.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото пресслужби