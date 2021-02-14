Українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова сьогодні, 14 лютого, також святкують День Валентина. Телеведучий ніжно привітав кохану та подарував їй багато червоних повітряних кульок.

Юрій Горбунов оприлюднив зворушливу серію фото з дружиною, Катею Осадчою. Щасливі зірки показали, як проводять День святого Валентина.

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Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу

Шоумен позував з коханою на поляні, засипаній снігом. Він ніжно обіймав Катю Осадчу, яка постала перед камерою з надзвичайно щирою усмішкою. Очевидно, що подарунок чоловіка розчулив її.

В руках Катя Осадча тримала величезну кількість червоних повітряних кульок у вигляді серця. Вона позувала у повсякденному вбранні, тож, ймовірно, що презент Юрія був для неї цілковитим сюрпризом. Катя вдягнула чорні спортивні штани та червоне худі з принтом.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на День Валентина / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Зверху вона накинула куртку кольору рожевого золота. Волосся Осадча зібрала у хвіст та доповнила зачіску пов'язкою. На іншому фото зірка ніжно цілує Юрія Горбунова у щоку.



Катя Осадча та Юрій Горбунов на День Валентина / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Шанувальників зворушили милі світлини зіркової пари:

Чудово;

Щастя;

Ви супер! Зі святом вас;

Які красиві;

Які милі фото;

Класні;

Зі святом.

Українська телеведуча Катя Осадча часто позує перед камерою без макіяжу, адже не соромиться демонструвати натуральну красу. Нещодавно вона так розважалась на санках, а також показала, як раділа снігові.