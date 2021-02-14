У снігу та з кульками: як Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з днем закоханих
Українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова сьогодні, 14 лютого, також святкують День Валентина. Телеведучий ніжно привітав кохану та подарував їй багато червоних повітряних кульок.
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Юрій Горбунов оприлюднив зворушливу серію фото з дружиною, Катею Осадчою. Щасливі зірки показали, як проводять День святого Валентина.
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Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу
Шоумен позував з коханою на поляні, засипаній снігом. Він ніжно обіймав Катю Осадчу, яка постала перед камерою з надзвичайно щирою усмішкою. Очевидно, що подарунок чоловіка розчулив її.
В руках Катя Осадча тримала величезну кількість червоних повітряних кульок у вигляді серця. Вона позувала у повсякденному вбранні, тож, ймовірно, що презент Юрія був для неї цілковитим сюрпризом. Катя вдягнула чорні спортивні штани та червоне худі з принтом.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на День Валентина / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Зверху вона накинула куртку кольору рожевого золота. Волосся Осадча зібрала у хвіст та доповнила зачіску пов'язкою. На іншому фото зірка ніжно цілує Юрія Горбунова у щоку.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на День Валентина / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Шанувальників зворушили милі світлини зіркової пари:
- Чудово;
- Щастя;
- Ви супер! Зі святом вас;
- Які красиві;
- Які милі фото;
- Класні;
- Зі святом.
Українська телеведуча Катя Осадча часто позує перед камерою без макіяжу, адже не соромиться демонструвати натуральну красу. Нещодавно вона так розважалась на санках, а також показала, як раділа снігові.
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