14 лютого – офіційний день кохання у всьому світі. Ніжні почуття своїм зірковим половинкам у цей день демонструють й українські артисти. Потап з самого ранку вразив дружину Настю Каменських романтичним подарунком – кульками і розкішним букетом.

Співачка Настя Каменських, відома закордонній публіці під псевдонімом NK, не приховує, що обожнює сюрпризи та подарунки. День закоханих вона з чоловіком Потапом святкує вдома в компанії друзів. Вранці зірка привітала обранця милою валентинкою, а він натомість вразив її романтичним презентом.

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Потап привітав Настю Каменських з Днем Валентина

До розкішного заміського маєтку репер повернувся з величезним букетом червоних тюльпанів та десятками блискучих повітряних кульок у формі сердець. Настя Каменських була розчулена романтичним сюрпризом чоловіка.

У холі артистка сфотографувалась з кульками і квітами, пригорнувшись до Потапа. Вона позувала в домашньому look – вкорочених білих лосинах і довгому біло-помаранчевому худі. Волосся вона зібрала у високий пучок і показала справжню красу без косметики. Натомість знаменитий продюсер перевтілився у Валентина. Він постав у червоній футболці і спортивних штанах.

"З Днем Святого Валентина", – лаконічно підписала зворушливе фото співачка.

Додамо, Настя Каменських часто постає перед понад 5-мільйонною аудиторією в інстаграмі без макіяжу. Днями співачка показала домашній образ, а раніше оприлюднила зимові розваги з мамою і Потапом, покатавшись на снігових гірках без косметики.