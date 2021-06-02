Дженніфер Лопес мріє про спільне майбутнє з Беном Аффлеком

Чутки навколо ймовірного роману знаменитої американської виконавиці Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека досі не вщухають. Цього разу інсайдер повідомив, що зіркова пара планує серйозні стосунки.

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек активно працюють над відновленням романтичних стосунків. Їхні відносини почали переходити на новий рівень.

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Розвиток стосунків Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

За даними видання, минулими вихідними виконавиця проводила час у Лос-Анджелесі. Та вона мала надто багато справ і не бачилась з актором. Через це зірка дуже засмутилася. Пара намагається проводити якомога більше часу разом.

Вони будуть продовжувати курсувати між Лос-Анджелесом і Маямі. Вони дуже щасливі разом,

– пише видання.

Також стало відомо, що Бен Аффлек приїздив до коханої у Флориду. Там закохані провели невелику відпустку. Пара вже починає задумуватися про спільне майбутнє.

Це не випадковий зв'язок. Вони ставляться до цього дуже серйозно і хочуть, щоб їх відносини тривали довго,

– розповів інсайдер.

Поки що пара не хоче оголошувати про свій роман на публіку. Однак своїх почуттів вони не приховують. Зокрема, люди бачили, як Дженніфер та Бен цілуються у спортзалі: "Вони не намагалися приховати той факт, що були разом. Вони чудові люди. Ніхто не стояв біля спортзалу і не говорив, щоб до них не підходили. Ніхто їх не турбував. Все з повагою поставилися один до одного".

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека