Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек активно працюють над відновленням романтичних стосунків. Їхні відносини почали переходити на новий рівень.
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Розвиток стосунків Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
За даними видання, минулими вихідними виконавиця проводила час у Лос-Анджелесі. Та вона мала надто багато справ і не бачилась з актором. Через це зірка дуже засмутилася. Пара намагається проводити якомога більше часу разом.
Вони будуть продовжувати курсувати між Лос-Анджелесом і Маямі. Вони дуже щасливі разом,
– пише видання.
Також стало відомо, що Бен Аффлек приїздив до коханої у Флориду. Там закохані провели невелику відпустку. Пара вже починає задумуватися про спільне майбутнє.
Це не випадковий зв'язок. Вони ставляться до цього дуже серйозно і хочуть, щоб їх відносини тривали довго,
– розповів інсайдер.
Поки що пара не хоче оголошувати про свій роман на публіку. Однак своїх почуттів вони не приховують. Зокрема, люди бачили, як Дженніфер та Бен цілуються у спортзалі: "Вони не намагалися приховати той факт, що були разом. Вони чудові люди. Ніхто не стояв біля спортзалу і не говорив, щоб до них не підходили. Ніхто їх не турбував. Все з повагою поставилися один до одного".
Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека
- Зіркова пара мала романтичні стосунки у 2002 році, а у 2003 оформила заручини. За кілька тижнів до весілля Дженніфер та Бен розійшлись.
- Почуття між ними відновилися тоді, коли Дженніфер розірвала заручини зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Причиною розриву стала недовіра співачки до чоловіка.
- Спочатку таке спілкування близьке оточення зірок називало дружбою, але чимало людей підозрюють, що між ними розгорівся новий роман.
- Нещодавно зіркову пару знову помітили на відпочинку, вони проводили час в Маямі.