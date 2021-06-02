Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек активно працюють над відновленням романтичних стосунків. Їхні відносини почали переходити на новий рівень.

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Розвиток стосунків Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

За даними видання, минулими вихідними виконавиця проводила час у Лос-Анджелесі. Та вона мала надто багато справ і не бачилась з актором. Через це зірка дуже засмутилася. Пара намагається проводити якомога більше часу разом.

Вони будуть продовжувати курсувати між Лос-Анджелесом і Маямі. Вони дуже щасливі разом,

– пише видання.

Також стало відомо, що Бен Аффлек приїздив до коханої у Флориду. Там закохані провели невелику відпустку. Пара вже починає задумуватися про спільне майбутнє.

Це не випадковий зв'язок. Вони ставляться до цього дуже серйозно і хочуть, щоб їх відносини тривали довго,

– розповів інсайдер.

Поки що пара не хоче оголошувати про свій роман на публіку. Однак своїх почуттів вони не приховують. Зокрема, люди бачили, як Дженніфер та Бен цілуються у спортзалі: "Вони не намагалися приховати той факт, що були разом. Вони чудові люди. Ніхто не стояв біля спортзалу і не говорив, щоб до них не підходили. Ніхто їх не турбував. Все з повагою поставилися один до одного".

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека