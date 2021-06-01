Після того, як Бред Пітт відсудив можливість опікуватися дітьми, його особисте життя також почало налагоджуватися. Тепер йому приписують роман з 36-річною акторкою та співачкою Андрою Дей.
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Новий роман Бреда Пітта
Інсайдери повідомляють, що знаменитість певний час цікавився акторкою. Та церемонія нагородження Оскар-2021 допомогла їм зблизитися. Пара обмінялась номерами телефонів.
Андра Дей вже деякий час перебуває в "полі зору" Бреда Пітта. Вони фліртували за лаштунками Оскара та обмінялися телефонами. Це могли бути просто професійні стосунки, але деякі приятелі Бреда говорили про те, що вони будуть чудовою парою,
– пише видання.
Зауважимо, що Андра Дей була номінована на премію Оскар за головну роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Холідей".
Останній роман Бреда Пітта
- Востаннє про романтичні стосунки голлівудської зірки було відомо у серпні 2020 року. Тоді виявилось, що він познайомився з Ніколь Потуральські у серпні 2019 року в берлінському ресторані Borchardt, який належить значно старшому чоловіку моделі й другу актора Роланду Мері.
- Дівчина залишила зірці свій номер, а вже за кілька тижнів вони зустрілись в Лос-Анджелесі. Бред Пітт запросив Ніколь на концерт Каньє Веста, де їх помітили у VIP-зоні.
- 68-річний чоловік моделі знав про роман дружини, однак у пари вільний шлюб, тому до захоплення молодої коханої ресторатор ставився спокійно.
- Бред Пітт запрошував Ніколь Потуральські до Шато Міраваль – замку, де він одружився з Анджеліною Джолі. Це свідчило про серйозність їхніх стосунків.
- Та після публічного викриття пари роман протривав недовго. Вже наприкінці жовтня стало відомо, що актор та модель розійшлися.