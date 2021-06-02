Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек активно работают над восстановлением романтических отношений. Их отношения начали переходить на новый уровень.

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Развитие отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

По данным издания, в минувшие выходные исполнительница проводила время в Лос-Анджелесе. Но у нее было слишком много дел и она не виделась с актером. Звезда очень расстроилась. Пара старается проводить как можно больше времени вместе.

Они будут продолжать курсировать между Лос-Анджелесом и Майами. Они очень счастливы вместе,

– пишет издание.

Также стало известно, что Бен Аффлек приезжал к возлюбленной во Флориду. Там влюбленные провели небольшой отпуск. Пара уже начинает задумываться о совместном будущем.

Это не случайная связь. Они относятся к этому очень серьезно и хотят, чтобы их отношения длились долго,

– рассказал инсайдер.

Пока что пара не хочет объявлять о своем романе на публику. Однако своих чувств они не скрывают. В частности, люди видели, как Дженнифер и Бен целуются в спортзале: "Они не пытались скрыть тот факт, что были вместе. Они замечательные люди. Никто не стоял у спортзала и не говорил, чтобы к ним не подходили. Никто их не беспокоил. Все с уважением отнеслись друг к другу".

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека