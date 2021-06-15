Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за поцілунками

Чутки про роман колишніх наречених Дженніфер Лопес і Бена Аффлека підтвердилися! Знаменитості більше не приховують стосунки та демонструють почуття на публіці. Пару сфотографували за пристрасними поцілунками.

У неділю, 13 червня, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували вечерю в розкішному ресторані Nobu Malibu, що розташований неподалік Лос-Анджелеса. Як інформують інсайдери, вона була приурочена до 50-річчя сестри співачки Лінди, тому на святкуванні зібралася вся родина, зокрема мама зірки Ґвадалупе Родрігес і діти – Еммі та Максиміліан.

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Проте, судячи з фото папараці, закохані спромоглися побути наодинці. Їх вперше після відновлення роману заскочили за пристрасними поцілунками! Дженніфер Лопес, не соромлячись сторонніх поглядів, горнулася до Бена Аффлека і романтично шепотіла йому на вухо, а він цілував її.

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Додамо, 48-річний Бен Аффлек неспроста опинився на сімейному святкуванні. Згідно з повідомленням People, у чоловіка чудові стосунки не тільки з дітьми коханої від Марка Ентоні, а й з мамою Джей Ло. Як і зірка фільму "Бетмен проти Супермена", Ґвадалупе Родрігес обожнює азартні ігри, тому вони проводили час разом в казино в Лас-Вегасі.

"У минулому мама Дженніфер і Бен були дуже близькі. Ґвадалупе любила Бена. Вона сумувала, коли вони не змогли зберегти стосунки багато років тому. Вона в захваті від того, що вони знову разом", – йдеться в джерелі.

Що відомо про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Чутки про роман колишніх з'явилися за два тижні після того, як Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційно розійшлись. На початку травня Бена Аффлека помітили біля будинку співачки в Лос-Анджелесі.

Колишній наречений Джей Ло Алекс Родрігес був шокований відновленням їхніх стосунків. Бейсболіст сподівався, що їм вдасться пережити кризу в стосунках і залишитись разом.

Однак Дженніфер Лопес не збирається повертатися до Родрігеса, а насолоджується відпочинком з Аффлеком. Спочатку закоханих помітили на гірськолижному курорті в Монтані, де в актора є власне шале, а згодом – в маєтку артистки в Маямі.

У ЗМІ навіть з'явилися чутки, що Дженніфер Лопес хоче переїхати з Маямі до Лос-Анджелеса, щоб бути ближче до Бена Аффлека. Перш за все співачка прагне змінити атмосферу, адже в будинку на березі океану їй все нагадує про Родрігеса. По-друге, вона не готова до переїзду в дім Аффлека, наразі це надто рішучий крок.