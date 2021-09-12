На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Бен Аффлек вразив чуйним і ніжним ставленням до Дженніфер Лопес. Тоді як без світла софітів і сотні папараці показав себе справжнім чоловіком, який може заступитися за кохану.
Гаряча тема Дженніфер Лопес і Бен Аффлек здійснили перший світський вихід: розкішна поява у Венеції
Так, зірка фільму "Остання дуель" стримував нав'язливого фана без маски, який підійшов занадто близько до суперзірки. Очевидно, той хотів зробити селфі, однак Бену Аффлеку не сподобалась його нахабність.
49-річний актор зреагував миттєво, відштовхнувши незнайомця й заступивши Дженніфер Лопес. За кілька секунд у ситуацію втрутився особистий охоронець співачки.
Після всього, що сталось, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек взялись за руки й спокійно продовжили крокувати до літака. Ба більше, вони мило перемовлялись і люб'язно попрощались з працівниками аеропорту.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Венеції
- У Венеції голлівудська пара з'явилась у четвер, 9 вересня. Папараці заскочили їх на елітній яхті, коли ті лише прибували на головну кіноподію осені.
- Наступного дня, 10 вересня, Дженніфер Лопес підтримала коханого на світовій прем'єрі фільму "Остання дуель", продюсером і актором якого виступив Бен Аффлек. Ця поява на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю стала першим світським виходом зірок після возз'єднання.