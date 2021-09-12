На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Бен Аффлек вразив чуйним і ніжним ставленням до Дженніфер Лопес. Тоді як без світла софітів і сотні папараці показав себе справжнім чоловіком, який може заступитися за кохану.

Гаряча тема Дженніфер Лопес і Бен Аффлек здійснили перший світський вихід: розкішна поява у Венеції

Так, зірка фільму "Остання дуель" стримував нав'язливого фана без маски, який підійшов занадто близько до суперзірки. Очевидно, той хотів зробити селфі, однак Бену Аффлеку не сподобалась його нахабність.

49-річний актор зреагував миттєво, відштовхнувши незнайомця й заступивши Дженніфер Лопес. За кілька секунд у ситуацію втрутився особистий охоронець співачки.

Фото конфузного інциденту з Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком дивіться на Page Six.

Після всього, що сталось, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек взялись за руки й спокійно продовжили крокувати до літака. Ба більше, вони мило перемовлялись і люб'язно попрощались з працівниками аеропорту.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Венеції