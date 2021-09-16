Дженніфер Еністон розповіла, з яким чоловіком хотіла б мати роман
Джерело:People
Американська акторка Дженніфер Еністон завжди наголошувала, що заміжжя не є для неї пріоритетом. Та якби зірка знайшла партнера й мала бажання закрутити з ним роман, це точно мав би бути чоловік не з кіноіндустрії.
Відому американську акторку Дженніфер Еністон після розлучення з Джастіном Теру підозрювали у кількох романах. Тепер зірка вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Однак вона розповіла, якого партнера шукає.
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Дженніфер Еністон про особисте життя
Актрису запитали, чи можливо їй побудувати романтичні стосунки з чоловіком, який би не належав до кіноіндустрії. Еністон відповіла більш ніж ствердно.
Звісно. Абсолютно. Я дуже сподіваюся, що це буде хтось не з представників цієї індустрії. Було б чудово,
– наголосила зірка.
Зазначимо, що раніше Дженніфер Еністон розповідала, що справді зацікавлена в тому, щоб знайти "фантастичного партнера", з яким можна було б приємно проводити час. Для неї не так важливо, чи будуть закріплені ці стосунки в юридичному плані.
Акторка додавала, що не хотіла б знайомитися в інтернет-додатках: "Я збираюся дотримуватися традиційних побачень. Коли хтось просто запрошує тебе на побачення. Я б воліла саме такий спосіб".
Дженніфер Еністон / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон
Еністон про чутки з Девідом Швіммером
Попри те, що Дженніфер та Девід – головна пара серіалу "Друзі" (Росс і Рейчел) – постійно спростовують чутки про свій роман, шанувальники продовжують поширювати інформацію про їхні стосунки.
Я не могла повірити в це. Ну ви серйозно? Він мені як брат! Але водночас я цілком розумію людей. Це просто показує, наскільки вони сповнені надії на те, що мрії збуваються,
– наголосила Дженніфер Еністон.
Що відомо про чутки про роман Еністон та Швіммера
- Чимала частина фанатів легендарного серіалу "Друзі" мріяла про те, що актори, які зіграли Росса та Рейчел, зустрічалися б у реальному житті.
- Мережу підірвала новина про те, що Дженніфер Еністон та Девід Швіммер справді були закохані один в одного під час зйомок першого сезону.
- Тоді актори наголосили, що поза серіалом у них нічого не було, а всі почуття вони спрямували на своїх героїв. Дженніфер Еністон зізнавалась, що "сказала б з гордістю", якби спала колись з Девідом Швіммером, але цього не було.
- Своєю чергою Девід Швіммер також відреагував на чутки, що зустрічався чи зустрічається з колегою. Представники актора зауважили, що вся ця інформація – неправдива.