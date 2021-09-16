Відому американську акторку Дженніфер Еністон після розлучення з Джастіном Теру підозрювали у кількох романах. Тепер зірка вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Однак вона розповіла, якого партнера шукає.

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Дженніфер Еністон про особисте життя

Актрису запитали, чи можливо їй побудувати романтичні стосунки з чоловіком, який би не належав до кіноіндустрії. Еністон відповіла більш ніж ствердно.

Звісно. Абсолютно. Я дуже сподіваюся, що це буде хтось не з представників цієї індустрії. Було б чудово,

– наголосила зірка.

Зазначимо, що раніше Дженніфер Еністон розповідала, що справді зацікавлена в тому, щоб знайти "фантастичного партнера", з яким можна було б приємно проводити час. Для неї не так важливо, чи будуть закріплені ці стосунки в юридичному плані.

Акторка додавала, що не хотіла б знайомитися в інтернет-додатках: "Я збираюся дотримуватися традиційних побачень. Коли хтось просто запрошує тебе на побачення. Я б воліла саме такий спосіб".



Дженніфер Еністон / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон

Еністон про чутки з Девідом Швіммером

Попри те, що Дженніфер та Девід – головна пара серіалу "Друзі" (Росс і Рейчел) – постійно спростовують чутки про свій роман, шанувальники продовжують поширювати інформацію про їхні стосунки.

Я не могла повірити в це. Ну ви серйозно? Він мені як брат! Але водночас я цілком розумію людей. Це просто показує, наскільки вони сповнені надії на те, що мрії збуваються,

– наголосила Дженніфер Еністон.

Що відомо про чутки про роман Еністон та Швіммера