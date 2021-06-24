Знаменита 52-річна акторка Дженніфер Еністон відкрита до нових стосунків. І справді, після розлучення з Джастіном Теру зірку підозрювали у кількох нових романах. Та вона ретельно приховує особисте життя від публіки.

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Дженніфер Еністон про побачення та заміжжя

Актриса зізналась, що не проти ходити на побачення з чоловіками. Вона додала, що не любить додатки для знайомств в інтернеті. Зірка запевнила, що таким способом знайти кохання не користується.

Я збираюся дотримуватися традиційних побачень. Коли хтось просто запрошує тебе на побачення. Я б воліла саме такий спосіб,

– розповіла Дженніфер.

Знаменитість також поділилась, чи хотіла б знову вийти заміж. У шлюбі вона перебувала двічі – з Бредом Пітом та Джастіном Теру (подружжя розпалося у 2018 році). Зараз Еністон радше бажає знайти собі хорошого партнера, аніж якнайшвидше знову вийти заміж.

О Боже, я не знаю. Це не в моєму пріоритеті. Я зацікавлена в тому, щоб знайти фантастичного партнера і просто жити приємним життям й веселитися один з одним. Це все, на що ми повинні сподіватися. Це не повинно бути відображене в юридичних документах,

– зізналась акторка.



Дженніфер Еністон і Джастін Теру / Фото Getty Images

Нагадаємо, зірка прикрасила обкладинку видання People. В інтерв'ю вона розповіла, як досягла гармонійного життя. Дженніфер Еністон поділилась, що відвідувала психотерапевта й багато працювала над собою. Натомість зараз вона любить займатися медитацією і йогою.