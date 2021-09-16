Известную американскую актрису Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру подозревали в нескольких романах. Теперь звезда крайне редко делится деталями личной жизни. Однако она рассказала, какого партнера ищет.
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Дженнифер Энистон о личной жизни
Актрису спросили, возможно ли ей построить романтические отношения с мужчиной, который бы не принадлежал к киноиндустрии. Энистон ответила более чем утвердительно.
Знамо дело. Абсолютно. Я очень надеюсь, что это будет кто-то не из представителей этой индустрии. Было бы здорово,
– подчеркнула звезда.
Отметим, что ранее Дженнифер Энистон рассказывала, что действительно заинтересована в том, чтобы найти "фантастического партнера", с которым можно было бы приятно проводить время. Для нее не так важно, будут ли закреплены эти отношения в юридическом плане.
Актриса добавляла, что не хотела бы знакомиться в интернет-приложениях: "Я собираюсь придерживаться традиционных свиданий. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно такой способ".
Дженнифер Энистон / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон
Энистон о слухах с Дэвидом Швиммером
Несмотря на то, что Дженнифер и Дэвид – главная пара сериала "Друзья" (Росс и Рейчел) – постоянно опровергают слухи о своем романе, поклонники продолжают распространять информацию об их отношениях.
Я не могла поверить в это. Ну вы серьезно? Он мне как брат! Но в то же время я вполне понимаю людей. Это просто показывает, насколько они полны надежды на то, что мечты сбываются,
– подчеркнула Дженнифер Энистон.
Что известно о слухах о романе Энистон и Швиммера
- Немалая часть фанатов легендарного сериала "Друзья" мечтала о том, что актеры, сыгравшие Росса и Рейчел, встречались бы в реальной жизни.
- Сеть взорвала новость о том, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер действительно были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона.
- Тогда актеры подчеркнули, что вне сериала у них ничего не было, а все чувства они направили на своих героев. Дженнифер Энистон признавалась, что "сказала бы с гордостью", если бы спала когда-то с Дэвидом Швиммером, но этого не было.
- В свою очередь Дэвид Швиммер также отреагировал на слухи, что встречался или встречается с коллегой. Представители актера отметили, что вся эта информация – ложная.