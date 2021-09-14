Темою цьогорічного Балу Інституту костюма та моди стала "В Америці: лексикон моди". Вона була присвячена американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії. Для світського виходу Ріанна та A$AP Rocky обрали вкрай символічні образи.

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Вилізли з-під ковдри

Зважаючи на пандемію коронавірусу і часті карантини у світі, чимало людей провели час під ковдрами. Так вони працювали і відпочивали, не маючи можливості подорожувати та навіть просто сходити в ресторан. Тому Ріанна та її коханий незвичні та епатажні looks – співачка одягнула чорну сукню Balenciaga з широким коміром, наче пишною ковдрою, що обплітала її шию, а також з головним убором, який часто одягають афроамериканки перед сном.



A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images

A$AP Rocky своє чергою обрав чорний класичний костюм з білою сорочкою, але на початку виходу одягнув на себе яскраву ковдру ERL. Пара виглядала досить чудернацько, втім все ж приголомшливо. Зокрема це був перший вихід зірок в статусі пари, адже до цього вони з'являлись раніше на червоних доріжках лише як колеги та друзі. Вони багато усміхались та не соромились проявляти почуття.



A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images

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