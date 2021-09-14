Темою цьогорічного Балу Інституту костюма та моди стала "В Америці: лексикон моди". Вона була присвячена американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії. Для світського виходу Ріанна та A$AP Rocky обрали вкрай символічні образи.
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Вилізли з-під ковдри
Зважаючи на пандемію коронавірусу і часті карантини у світі, чимало людей провели час під ковдрами. Так вони працювали і відпочивали, не маючи можливості подорожувати та навіть просто сходити в ресторан. Тому Ріанна та її коханий незвичні та епатажні looks – співачка одягнула чорну сукню Balenciaga з широким коміром, наче пишною ковдрою, що обплітала її шию, а також з головним убором, який часто одягають афроамериканки перед сном.
A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images
A$AP Rocky своє чергою обрав чорний класичний костюм з білою сорочкою, але на початку виходу одягнув на себе яскраву ковдру ERL. Пара виглядала досить чудернацько, втім все ж приголомшливо. Зокрема це був перший вихід зірок в статусі пари, адже до цього вони з'являлись раніше на червоних доріжках лише як колеги та друзі. Вони багато усміхались та не соромились проявляти почуття.
A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images
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Що відомо про роман Ріанни та A$AP Rocky
- Знаменитості знайомі особисто понад десяток років. A$AP Rocky у 2013 році виступав на розігріві у світовому турі Ріанни, брав участь у записі її пісні Cockiness і знімався у рекламі останньої колекції косметики Fenty Skin.
- На початку 2020 року з'явилися перші чутки про роман, однак він не був серйозним, за словами інсайдерів. Та в листопаді артистів помітили за обідом з друзями в одному з готелів Нью-Йорка.
- Щоб проявити серйозність почуттів, Ріанна запросила репера відсвяткувати Різдво разом з її сім'єю.
- У травні 2021 року A$AP Rocky офіційно заявив про романтичні стосунки з Ріанною. Він зізнався, що виконавиця "вартує мільйон інших", а сам почувається чудово поряд із коханою.