Зірки культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер, які виконували ролі Рейчел та Росса, нещодавно зізналися, що були сильно закоханими один в одного. Почуття в пари виникли під час зйомок першого сезону.

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Чи мали інтимні стосунки Еністон та Швіммер

Після цієї новини шанувальники зірок вибухнули реакцією в мережі. Фанати почали підозрювати пару в ймовірних стосунках.

Та Дженніфер Еністон зізналась, що ніколи не мала жодних стосунків зі Швіммером. Вони не цілувалися та не мали інтимних стосунків.

Я б з гордістю сказала, що спала зі Швіммером, якби це трапилося. Але ні,

– відповіла акторка.

Зазначимо, що й під час зізнання про закоханість Девід зазначив, що не мав стосунків з Дженніфер поза серіалом: "Ми розійшлися, як у морі кораблі, тому що один з нас постійно був у стосунках, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це".

Перший поцілунок пари також відбувся під час зйомок. Еністон зізналась, що всі почуття вони переспрямували на персонажів – Рейчел та Росса.

Перший поцілунок Рейчел та Росса у серіалі "Друзі": дивіться відео онлайн