Дженніфер Еністон повністю вакцинувалась від коронавірусу

Знаменита голлівудська акторка Дженніфер Еністон повідомила, що отримала дві дози щеплення від коронавірусу. Вона запевнила, що почувається добре.

Успішна американська акторка Дженніфер Еністон відома своєю громадянською позицією, яку вона часто висвітлювала у соцмережах. Цього разу зірка повідомила про те, що повністю вакцинувалась від COVID-19.

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Дженніфер Еністон отримала дві дози вакцини

Відповідний допис акторка опублікувала в себе в інстаграмі. Вона зауважила, що дуже добре почувається.

Повністю щеплена, і почуваюся дуже добре. Нам надзвичайно пощастило мати доступ до вакцин COVID-19 в США прямо зараз,

– розповіла Дженніфер Еністон.

Знаменитість зазначила, що не всі можуть мати можливість отримати щеплення у Сполучених Штатах. Дженніфер наголосила, що здоров'я одного з нас впливає на всіх: "Думаю про тих, хто не має або не матиме можливості зробити щеплення та обійняти своїх друзів та родину".

Зірки за доступну вакцинацію

Зауважимо, нещодавно у США відбувся благодійний концерт Global Citizen: Vax Live.

Ця кампанія була спрямована спонукати уряд жертвувати більші дози вакцин і ресурси для забезпечення справедливого розподілу препаратів від коронавірусу для усіх.

Транслювати шоу будуть 8 травня по телебаченню. Зірковими гостями й ведучими, що підтримують доступне щеплення для всіх, стали Селена Гомес, Дженніфер Лопес, світові лідери, а також принц Гаррі.