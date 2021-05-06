Іванка Трамп повністю вакцинувалась

Щеплення від коронавірусу зірка отримала 5 травня в одній з американських клінік у Маямі, штат Флорида. Вона залишила у мережі фото, де показала, як їй у праву руку роблять укол. На знімку Іванка виглядала спокійною та умиротвореною.

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Для важливої події вона одягнула білу сукню із поясом та маску у квітковий принт.

Сьогодні вдень я з вдячністю отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Повна вакцинація – найкращий спосіб покласти край цій пандемії й захистити себе і один одного,

– написала під фото Іванка Трамп.

Останній допис в інстаграмі доньки Дональда Трампа також був присвячений вакцинації. Пів місяця тому вона отримала перше щеплення.

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