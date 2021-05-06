Іванка Трамп повністю вакцинувалась
Щеплення від коронавірусу зірка отримала 5 травня в одній з американських клінік у Маямі, штат Флорида. Вона залишила у мережі фото, де показала, як їй у праву руку роблять укол. На знімку Іванка виглядала спокійною та умиротвореною.
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Для важливої події вона одягнула білу сукню із поясом та маску у квітковий принт.
Сьогодні вдень я з вдячністю отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Повна вакцинація – найкращий спосіб покласти край цій пандемії й захистити себе і один одного,
– написала під фото Іванка Трамп.
Останній допис в інстаграмі доньки Дональда Трампа також був присвячений вакцинації. Пів місяця тому вона отримала перше щеплення.
Чи планує вакцинуватись батько Дональд Трамп?
- У грудні 2020 року батько Іванки заявляв, що не планує найближчим часом вакцинуватись, аби щеплення отримали групи населення, які цього більше потребують.
- Перед цим восени він та його дружина Меланія перехворіли на коронавірус.
- Щодо Іванки Трамп, то немає офіційної інформації, чи була жінка теж інфікована.
- Також немає інформації, чи за останні пів року Трамп щепився від хвороби.