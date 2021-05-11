"Бенніфер" назавжди: історія палкого кохання Дженіффер Лопес та Бена Аффлека

Цю пару вважали одною із найперспективніших у Голлівуді: вона відома виконавиця-красуня, він популярний та знаний актор. Любов Бена Аффлека та Дженіффер Лопес хвилювала багатьох їх прихильників, які навіть дали парі назву "Бенніфер", романтично склавши їхні імена разом. Що ж сталось із закоханими, і який був їхній шлях кохання читайте далі.

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на початку 2000-х вирізнявся з-поміж інших зіркових пар своєю пристрастю, яскравістю й щирістю між цими закоханими. З боку здавалося, що ця пара має ідеальні стосунки і їм ніби судилося завжди бути разом. Однак, як здивувався увесь світ, коли дізнався про завершення любовної історії зірок, яка от-от мала перерости у шлюб.

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Нещодавно стало відомо, що Джей Ло та Бен Аффлек відновили своє спілкування. Ймовірно, причиною цьому стали розриви зірок з іншими партнерами. У квітні 2021 року Дженніфер оголосила, що її заручини з відомим бейсболістом Алексом Родрігезом скасовані, а Бен розірвав свої романтичні стосунки з акторкою Аною де Армас ще у січні 2021 року.

Історія кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Знайомство Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відбулось у 2002 році. Обидвоє зірок "загоювали" любовні рани, адже співачка тоді переживала розлучення з танцівником Крісом Джадом, натомість актор страждав від нерозділеного кохання з Сандрою Баллок, з якою він зіграв у фільмі "Сила природи".



Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото Getty Images

Поєднала самотні серця зірок кінострічка "Джильї", у якій вони грали головних персонажів. Згідно з сюжетом між їх героями спалахує роман. Не дивно, що це сталося і в реальному житті. Хоч фільм і отримав низку антинагород, зближення знаменитостей все ж відбулось.

Роман Бена та Дженніфер набирав стрімких обертів. Співачка захоплено й охоче розповідала пресі історію й різноманітні подробиці їхнього кохання. Відчуваючи таку пристрасть, Джей Ло навіть знялась з коханим у своєму кліпі на пісню Jenny from the block.



Історія кохання Дженніффер Лопес і Бена Афлека / Фото Getty Images

У 2002 році Аффлек подарував коханій розкішну заручальну каблучку з рожевим діамантом, яка дала зрозуміти усім, що актор дійсно закохався й налаштований серйозно. Закохані тішились одне одним й нетямили себе від щастя. Проте, воно продовжувалось недовго.

Через деякий час зірки почали стикатись з різноманітними проблемами, які підривали їхні стосунки. Актора почала не влаштовувати сильна особистість Лопес й він постійно почував себе "у тіні" коханої.



Дженіффер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Одруження зірок Голлівуду мало відбутися в Санта-Моніці, а церемонія була запланована на вересень 2003 року. Однак за кілька днів до призначеної дати пара шокувала своїм розривом. Бен Аффлек і Дженніфер Лопес разом провели близько року. Ініціатором розлучення став актор, який у певний момент відчув втому від свого публічного роману.

Співачка дуже важко переживала цей розрив. Пізніше в інтерв'ю вона розповідала як страждала від розлуки з коханим, якого вважала любов'ю всього свого життя.



Бен Аффлек та Дженіффер Лопес: історія кохання / Фото Getty Images

Однак, життя йшло далі й колишні закохані також рухались уперед. Після розставання Дженніфер вийшла заміж за свого давнього друга й співака Марка Ентоні, якому у 2008 році народила двійнят. Та, стосунки у подружжя не склались й вони розлучились у 2014 році.

Після кінця роману Бен розповів пресі, що він відчув надзвичайне полегшення від того, що закінчив стосунки з поп-дівою. У подальшому чоловік одружився на акторці Дженніфер Гарнер. Проте після багатьох років шлюбу і появи на світ трьох спільних дітей Аффлек все ж розлучився з дружиною.