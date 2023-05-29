Джамала вперше прокоментувала скандальний розрив з продюсером: "Це не входить в етичні рамки"

Два роки тому Джамала пішла від продюсера Ігоря Тарнопольського. Між ними спалахнув скандал, який, як з'ясувалося, тягнеться досі. Артистка зізналася, що вони судяться.

Директор лейблу Enjoy Records Ігор Тарнопольський був продюсером Джамали 11 років. У червні 2021-го вона розірвала співпрацю й повністю змінила менеджмент, а він звинуватив її в маніпуляціях і шантажі. Це досі важка тема для співачки.

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Джамала прокоментувала скандальний розрив з продюсером

Це дуже важка для мене тема. Так як ми розійшлися з Ігорем, це не входить ні в які ні етичні, ні професійні рамки взагалі. На жаль. Так довго працювати, і з мого боку я намагалася зробити акценти тільки на хороших кейсах, які в нас були. І вони були,

– коротко прокоментувала Джамала.

Вона також додала, що крапку у скандалі не поставили, він триває вже в судовому порядку.

Що відомо про розрив Джамали з продюсером

У серпні з ютуб-каналу Джамали зникли всі кліпи за останні три роки. У мережі припускали, що це справа рук її експродюсера Ігоря Тарнопольського.

За кілька днів співачка спростувала чутки й заявила, що в червні цього року повністю змінила менеджмент, тому відновлює доступ до свого ютубу.

Сам Ігор Тарнопольський натякав на шантаж і маніпуляції з боку Джамали. Ба більше, він ображався на експідопічну за те, що після 11 років роботи вона пішла від нього різко й без жодних попереджень, але запевняв, що ніколи не заподіє шкоди її проєкту й не заборонятиме виконувати пісні, написані у співпраці.

"Як і в будь-якому розлученні, обидві сторони десь незадоволені тим, як це було", – підсумовував Ігор Тарнопольський.