У неділю, 28 травня, "серцю" України виповнилося 1541 рік. Артисти згадали про найщасливіші моменти життя, які їм подарувала столиця України, хоч їм і сумно, що війна досі триває.

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Цього дня стрічки соцмереж рясніють привітаннями з нагоди Дня Києва. Відомі люди вітають величну столицю з теплим весняним днем. 24 Канал підготував добірку про те, як зірки відзначають день Києва.

Олена Зеленська

Зеленська зворушливо привітала столицю з цим святом. "Вітаю із твоїм днем, Києве, тебе та всіх людей, із якими твоє серце б’ється у незламному ритмі", – привітала Зеленська.

Перша леді згадала і про людей, які вже другий рік повномасштабної війни відстоюють своє місто.

Які щоранку, як от сьогодні, не спавши ніч після обстрілу, виходять на роботу. Прибирають вулиці, готують каву, мчать в офіси, усміхаються за касами, лікують і патрулюють, перевозять і волонтерять, рятують. Сьогодні ж, попри все, – ще й святкують, – заявила Зеленська.

За її словами, люди, загартовані, мов метал, і завдяки яким Київ непохитний. Вона також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками.

Джамала

Артистка наголосила, що Київ вистояв цю ніч, як вистоїть і наступні, аж до перемоги.

Ти – це сміливість завжди і у всьому… Києве мій, будь! Мій сильний, завжди рідний та незламний, з такими ж і людьми,

– написала співачка.

Джамала показала себе у рідних місцях Києва. Зокрема, у стінах Національної музичної академії, біля вокзалу, куди приїздила на потязі з Сімферополя, на Київському морі, з ВДНГ, ботанічного саду тощо.

Ксенія Мішина

На думку зірки, любов до міст вшита в базові налаштування людини. "А хіба як можна інакше пояснити щоденне захоплення містом, в якому ти живеш? І це кохання непохитне", – написала вона.

Києве, ти став моїм домом не одразу, ти тисячі разів перевіряв мої наміри та чесність. Ти дуже обережно і поступово постелив мені простирадло, підклав подушку і накрив ковдрою, щоб твоя цінність була усвідомлена мною до кінця… Ти величезний живий організм, мій простір, моє місце, де я відчуваю, живу і дихаю,

– заявила Мішина.

Ксенія зізналася, що для неї Київ – її дім та фортеця. "І нехай жодні ганебні війни і темні сили не зможуть порушити досконалість твого простору. З днем народження, Великий", – написала акторка.

Катерина Осадча

Зірка показала свої фото на фоні столиці та привітала Київ з його днем. Зірка пригадала історію з дитинства. За її словами, саме в День Києва вперше відчувалися перші подихи літа і майбутніх канікул. В цю святкову неділю вона з батьками сідали на 18 тролейбус і їхали на Андріївський, на вернісаж художників.

Володимирська гірка, каток крижинка під аркою, морозиво в металевих креманках, пташиний ринок на Куренівці… А ще – міністерські озера, центральний пляж і Гідропарк, церква на Мостицькій і нереально довга дорога з зупинки додому,

– написала Осадча.

Катерина каже, що якщо її запитають про Україну, то її розповідь завжди починається з рідного міста – Києва, де вона пишаюсь всім!

"Мені нестерпно боляче, коли руйнують пам‘ятки, коли недбало ставляться до старих будівль і свідомо їх зносять. Всім серцем ненавиджу людей до цього причетних І романтично вірю, що все одно добро переможе і Київ буде таким, яким я його пам‘ятаю в дитинстві", – додала вона.

Дзідьо з Пономарьовим заспівали Києву

До Дня Києва артисти опублікували відео, у якому заспівали відому всім пісню "Як тебе не любити, Києве мій". Помітно, що зірки були в дорозі, але це не завадило їм заспівати а капело.

"Дорогою з Києва до Львова, вітаємо нашу столицю. З Днем народження!!!", – написав Дзідзьо. Пономарьов теж поширив це відео та додав: "З Днем Києва".

MamaRika

Співачка зізналася Києву у коханні та розповіла, що він став для неї рідним.

Київ, я так тебе люблю! Тут я знайшла себе, зустріла своє кохання, народила синочка!Ти зробив мене сильною, у твоїх руках найцінніші люди та спогади, і моє серце… З Днем народження, незламний, красивий і вже такий рідний,

– написала MamaRika.

Наталка Денисенко

Акторка зараз перебуває у Львова зі своєю виставою, проте зірка не забула привітати столицю з важливим святом.

Київ, рідний, з днем народження! Я так люблю тебе! З дитинства я мріяла жити саме в цьому місті. Дуже скоро, ти будеш під мирним небом, без тривог, як і вся наша країна, – вважає Наталка Денисенко.

Вона додала світлини з Києва. Щоб переглянути їх, скрольте вправо. А на останнє фото, як зізналася акторка, вона вперше в столиці.

Юрій Горбунов

Телеведучий поділився фото з дружиною в столиці та привітав Київ з Днем міста.

Як тебе не любити, Києве мій!! Яка правда в цих словах!! Ти не залишаєш байдужим нікого і ніякий ворог ніколи тебе не завоює!! Ти моє місто вже більше 30 років! Люблю тебе, Києве!! З Днем народження, наша столице!!,

– написав Горбунов.

Він додав, що саме в Києві народилася його дружина Катерина Осадча, а також його сини.

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Леся Нікітюк

Співачка лаконічно привітала Київ зі святом та показала свої фото з цього міста. "Дорога моя столиця!! Зі святом! Київ", – написала вона.

Анна Саліванчук

Акторка пригадала своє "знайомство" з Києвом. За її словами, вона вирішила жити в столиці ще коли їй було 6 років.

Я поступила до університету імені І. К. Карпенка-Карого, коли мені було 16 років, від чого була на 7-му небі від щастя, адже все сталось так, як того хотіла. Моя перша роль була на знімальному майданчику в Києві, як і всі мої найкращі ролі,

– написала Анна.

Саліванчук зізналася, що кожного ранку дякує всім нашим захисникам та ППО за те, що вони все збивають.

"Я вірю, що зовсім скоро страшний жах під назвою війна закінчиться, і ми всі зможемо наступного року святкувати день Києва концертами та виступами, бо це моє улюблене місто, яке я обожнюю", – написала вона.

Акторка додала, що любить Київ і хоче, щоб він назавжди залишався зеленим, квітучим, затишним і дорогим серцю.

Jerry Heil

Співачка теж долучилася до привітань. "З Днем Києва! Дякую Богу, що у нас є ЗСУ та сили ППО, завдяки яким столиця лишається найкращим місцем на планеті!", – написала вона.

За її словами, вайб цього міста не порівняти з відчуттями в жодному з міст світу, де їй довелося бувати за час війни та до неї.

Тут хочеться жити, створювати, вірити, любити! Тут хочеться зустрічати світанки і гуляти під променями вечірніх ліхтарів. Тут місце зародження культу найкрасивіших та найсмачніших сніданків в улюблених закладах. Тут пишуться пісні та книги,

– сказала Jerry Heil.

Артистка додала, що саме в Києві вона колись писала мрії на листочках, які складала в шафу, щоб потім перевірити, чи збулося. "Тільки мрії на листочках більше не пишемо. Тепер ми пишемо історію", – додала вона.

TAYANNA

Співачка теж привітала Київ з Днем міста. У дописі в соцмережах зірка заспівала для Києва, а також написала кілька зворушливих слів.

Мій рідний Київ, ти, як батько, оберігаєш, навчаєш, любиш і приймаєш всіх. Я давно закохалась в тебе і переживаю з тобою всі події – і радісні і не дуже. Ти подарував мені найкращі моменти мого життя. Я вдячна тобі від щирого серця,

– заявила TAYANNA.

Співачка вірить, що Київ вистоїть і все зможе, бо його люблять мільйони людей.

Ольга Цибульська

Співачка поділилася приємними рядками своїй столиці та показала фото з рідними.

З Днем Народження, Київ!

Місто,де зустріла себе.

Де падала і підіймалась.

Де кохаю і кохана.

Де стала мамою і собою

Де кипить робота, життя.

Де збуваються і розбиваються мрії.

Тут я і в блекаут, у темні часи і під травневим цвітом.

"Люблю! Дякую за це свято нашій ППО", – додала зірка.

Інші українські артисти теж долучилися до привітань. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з вітаннями Києву з Днем міста.

Як українські артисти вітають Київ / Фото з інстаграм-сторіс

До слова, вночі росіяни теж вирішили "привітати" Київ з Днем міста та вчинили цинічну атаку дронами на столицю. Це була наймасованіша атака БпЛА з початку повномасштабного вторгнення.

Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. Загалом, це вже 14 атака з початку травня. Вранці Повітряні Сили повідомили, що уночі росіяни випустили рекордну кількість дронів – 54 "Шахеди". Українські захисники знищили 52 ворожих БпЛА.